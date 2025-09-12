Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко
- Евгений Остапенко, фанат "Динамо", погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.
- Он участвовал в боях с 2014 года, включая бои за Мариуполь, Херсон, и другие города, и его прощание состоится 13 сентября в Киеве.
Динамовская семья понесла тяжелую утрату. В боях с российскими оккупантами отдал жизнь за независимость Украины преданный болельщик "бело-синих" Евгений Остапенко.
Фанат Динамо Евгений Остапенко защищал родную землю от российских захватчиков с 2014 года. Детали его гибели не сообщаются, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC Ультрас.
Что известно о павшем фанате Динамо?
Представители фанатского движения Динамо в своих социальных сетях выразили соболезнования родным и близким своего собрата.
Это большая потеря для бело-синей семьи и всей Украины. Наши соболезнования родственникам и близким героя, его подвиг вечно будет жить в памяти нашей нации,
– говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.
Евгений "Остап" Остапенко стал на защиту Украины в 2014 году. Тогда преданному болельщику Динамо было всего 19 лет. Воин участвовал в боях за Мариуполь, Пески, Счастье, Донецкий аэропорт. Был ранен во время боев под Металлистом Луганской области.
С самого начала полномасштабной войны освобождал Харьковщину, защищал Херсон, Волчанск, Запорожскую и Донецкую область.
Прощание с Евгением Остапенко состоится 13 сентября в Киеве.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Евгению Остапенко.
Как фанаты Динамо защищают Украину от врага?
- Напомним, что фанатское движение одним из первых отреагировало на российское вторжение.
- В Силах Обороны Украины воюет значительное количество болельщиков футбольных клубов, в том числе киевского Динамо.
- На конец августа 2025 года было известно о 58 павших фанатах "бело-синих". В знак благодарности своим самым преданным болельщикам, столичный клуб посвятил третью звезду на эмблеме защитникам Украины, погибшим на войне.
Ранее сообщалось о гибели на фронте известного фаната Днепра Евгения Коротченко.