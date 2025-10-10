В пятницу, 10 октября, состоялась церемония прощания с легендарным британским боксером Рикки Хаттоном. Отдать последнюю дань уважения выдающемуся чемпиону пришло много звезд спорта и шоубизнеса.

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон неожиданно ушел из жизни в возрасте 46 лет. У британского боксера были проблемы с употреблением алкоголя и наркотиков, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Кто пришел попрощаться с Рикки Хаттоном?

Церемония прощания с Рикки Хаттоном состоялась в Манчестерском соборе. Туда пришли родные, друзья и звезды спортивного мира, чтобы отдать дань уважения бывшему чемпиону мира.

За 50 минут до начала службы в Манчестерский собор приехал супертяжеловес Тайсон Фьюри. "Цыганский король" был одет в пестрый костюм со своими изображениями. Ранее экс-чемпион мира рассказывал о том, как Хаттон помог ему справиться с собственными проблемами психического здоровья.

Среди известных звезд мира бокса церемонию посетили бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью, серебряный призер Олимпийских игр по боксу и большой друг Хаттона Амир Хан, Конор Бенн, Найджел Бенн, Наташа Джонас, Келл Брук и Энтони Кролла.

Звезды бокса на церемонии прощания с Рикки Хаттоном

Последнюю дань британскому боксеру отдал экс-звезда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни, который пришел на похороны вместе с женой Колин и боксером Томми Фьюри – младшим сводным братом Тайсона Фьюри.

Уэйн Руни на церемонии прощания

Среди звезд шоубизнеса церемонию прощания посетили фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер, который выделил время в своем гастрольном графике, а также известный английский актер и продюсер Тамер Хассан, который занимался боксом на любительском уровне.

Вокалист группы Лиам Галлахер на похоронах Хаттона

Рикки Хаттон был большим фанатом футбольного клуба Манчестер Сити. Однако похороны легенды объединили два лагеря болельщиков. Вдоль траурной процессии хватало флагов небесно-голубого и красного цветов. Были даже болельщики Ливерпуля.

С Манчестерского собора кортеж с гробом Рикки Хаттона отправился к домашнему стадиону Манчестер Сити, за который боксер горячо болел.

Прощальная овация в честь Рикки Хаттона: смотрите видео

Боксерское наследие Рикки Хаттона