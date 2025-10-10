Ф'юрі та легендарний бомбардир збірної Англії: хто із зірок прийшов на похорони Хаттона
- На похороні Ріккі Хаттона були присутні Тайсон Ф'юрі, Вейн Руні та інші відомі спортсмени і зірки шоубізнесу.
- Ріккі Хаттон, відомий британський боксер, пішов з життя через проблеми з алкоголем і наркотиками, а його церемонія прощання зібрала шанувальників з різних спортивних таборів.
У п'ятницю, 10 жовтня, відбулася церемонія прощання з легендарним британським боксером Ріккі Хаттоном. Віддати останню шану видатному чемпіону прийшло багато зірок спорту та шоубізнесу.
Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон несподівано пішов з життя у віці 46 років. У британського боксера були проблеми з вживанням алкоголю та наркотиків, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Хто прийшов попрощатися з Ріккі Хаттоном?
Церемонія прощання з Ріккі Хаттоном відбулася у Манчестерському соборі. Туди прийшли рідні, друзі та зірки спортивного світу, щоб віддати шану колишньому чемпіону світу.
За 50 хвилин до початку служби до Манчестерського собору приїхав суперважковаговик Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" був одягнений у строкатий костюм зі своїми зображеннями. Раніше ексчемпіон світу розповідав про те, як Хаттон допоміг йому впоратися з власними проблемами психічного здоров'я.
Серед відомих зірок світу боксу церемонію відвідали колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью, срібний призер Олімпійських ігор з боксу та великий друг Хаттона Амір Хан, Конор Бенн, Найджел Бенн, Наташа Джонас, Келл Брук та Ентоні Кролла.
Зірки боксу на церемонії прощання з Ріккі Хаттоном
Останню шану британському боксеру віддав ексзірка Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні, який прийшов на похорон разом з дружиною Колін та боксером Томмі Ф'юрі – молодшим зведеним братом Тайсона Ф'юрі.
Вейн Руні на церемонії прощання
Серед зірок шоубізнесу церемонію прощання відвідали фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер, який виділив час у своєму гастрольному графіку, а також відомий англійський актор та продюсер Тамер Хассан, який займався боксом на аматорському рівні.
Вокаліст гурту Ліам Галлахер на похоронах Хаттона
Ріккі Хаттон був великим фанатом футбольного клубу Манчестер Сіті. Проте похорони легенди об'єднали два табори вболівальників. Вздовж траурної процесії не бракувало прапорів небесно-блатного та червоного кольорів. Були навіть вболівальники Ліверпуля.
З Манчестерського собору кортеж з труною Ріккі Хаттона вирушив до домашнього стадіону Манчестер Сіті, за який боксер палко вболівав.
Прощальна овація на честь Ріккі Хаттона: дивіться відео
Боксерська спадщина Ріккі Хаттона
- Ріккі Хаттон народився 6 жовтня 1978 року у британському місті Стокпорт. Його дід і батько грали у футбол за команду Рочдейл.
- Юний Ріккі Хаттон теж пробував сили у молодіжній команді, але згодом обрав бокс, якому присвятив усе життя.
- Аматорська кар'єра була короткою. Він здобув сім титулів чемпіона Великої Британії та взяв участь у чемпіонаті світу серед юніорів.
- У 18 років Хаттон став професіоналом. Спочатку він бився в Англії з маловідомими боксерами, перш ніж потрапити на Олімп.
- Хаттон був володарем титулів WBA, IBO та IBF у першій напівсередній вазі, а також володів титулами WBA та IBO у напівсередній вазі. У 2005 році його було визнано найкращим боксером світу за версією журналу The Ring.
- Після завершення кар'єри Хаттон працював промоутером та експертом на телебаченні.
- Ріккі Хаттон високо оцінив перемогу Олександра Усика на Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. В ефірі iFL TV він назвав українця "бійцем, що народжується раз у покоління".