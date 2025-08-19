В последнем сезоне Александр Зинченко потерял место в основном составе Арсенала. Он не попал в заявку и на первую игру новой кампании, что только усилило разговоры о его возможном уходе из лондонского клуба.

Многие инсайдеры заявляли, что украинец почти гарантированно покинет команду, а Фенербахче уже договорился с "канонирами" о трансфере и только ждет согласия самого футболиста. Однако сейчас появилась информация, что этого не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на AFC Xtra.

Где будет играть Зинченко в новом сезоне?

Журналист Джордан Дэвис заявил, что игрок сборной Украины с высокой вероятностью останется в лондонском клубе. Главный тренер Арсенала не хочет отпускать универсального футболиста и выступил против его продажи.

Микель Артета считает, что Зинченко сможет сыграть важную роль в сезоне-2025/2026. Он рассчитывает на значительный опыт выступлений украинца в Английской Премьер-лиге.

Также испанский специалист ценит универсальность Александра. Ожидается, что 28-летний футболист чаще будет играть на своей базовой позиции – в центре поля.

Такое развитие событий полностью устраивает игрока сборной Украины. Он доволен своим положением и готов остаться в Лондоне, чтобы бороться за место в составе и отработать свой контракт до конца.

Справка. Соглашение Александра Зинченка с Арсеналом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что он имеет самую высокую зарплату среди всех украинских футболистов.

Отметим, что следующий матч "канониры" проведут 23 августа дома против Лидса. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.