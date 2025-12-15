Покрова АМП – первый в истории чемпион Украины по ампфутболу

В воскресенье, 14 декабря, на стадионе НТК имени Виктора Банникова в Киеве закончился пятый финальный раунд чемпионата Украины по ампфутболу. Турнир впервые организовала Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Ліга Дужих".

Соревнования состоялись при содействии Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины. В матчах 5-го раунда приняли участие 12 команд, информирует 24 Канал.

Историческая победа для украинского спорта

По шесть в Первой и Суперлиге. Львовский клуб Покрова АМП приехал в столицу в статусе лидера Суперлиги с тремя победами в трех предыдущих матчах.

Результаты 5-го раунда:

13 декабря: львовяне сначала победили команду Металлист 1925 Незламние со счетом 3:0.

14 декабря: в напряженной борьбе одолели столичный клуб Буревий Киевщина со счетом 2:0.

По итогам всех 5-ти раундов, именно Покрова АМП торжествовала, став первым победителем чемпионата Украины по ампфутболу! Эта историческая победа означает, что Покрова АМП будет представлять Украину в следующем сезоне в Лиге чемпионов Европейской Ассоциации Ампфутбола. Это будет первый украинский клуб, который сыграет в этом турнире.

Капитан победителей Валентин Осовский посвятил победу команды военным. По его словам, если бы не защитники Украины, то всего бы этого не было.

Я думаю, стоит их за это поблагодарить. Мы очень рады и полны, знаете, того, что мы получили хороший результат, потому что, в частности, Покрова и большинство игроков мы провели где-то около пятидесяти матчей в этом году. Это и сборная, и чемпионат Польши, и чемпионат Украины, и много товарищеских матчей. И мы очень рады, что в Украине чемпионат набирает обороты, уже около 15-20 команд. Сейчас мы понимаем, что это все было не зря,

– рассказал Осовский.

Интересно. За все пять раундов чемпионата львовский клуб продемонстрировал невероятную эффективность: 14 матчей - 14 побед, ни одного пропущенного гола. Зато игрокам Покровы АМП удалось забить впечатляющие 58 мячей!

Отметим, что большинство из них – ветераны российско-украинской войны, которые еще недавно защищали страну. Благодаря ампфутболу они смогли восстановиться после ранений и ампутаций.

"Я начал играть в ампфутбол через три месяца после ранения. Я тогда вообще не думал, что буду играть в футбол, но это стало реальностью. После первой тренировки, когда я попал в "Покров АМП" у меня уже глаза загорелись и с каждым турниром, с каждым чемпионатом, с каждым матчем, я становлюсь сильнее", – рассказал Александр Говоруха, ветеран 57-й мотопехотной бригады, который получил ранение в Волчанске 23 мая 2024-го.

К слову, врачам чудом удалось спасти его правую ногу.

Что сказал тренер Покрова АМП после получения чемпионства?

Главный наставник триумфаторов заверил, что его подопечные заслужили это чемпионство, учитывая, сколько труда, усилий ребята приложили к этой победе.

Я вижу, за эти 5 раундов, как уже вырисовываются команды со своими стилями игры, игроки растут, как физически, так и тактически на поле. Уровень растет. Следующий год будет еще интереснее. И в дальнейшем следующие чемпионаты будут еще интереснее", – заявил главный тренер Покрова АМП и сборной Украины по ампфутболу Назарий Русецкий.

Покрова АМП – чемпион Украины по ампфутболу / Фото Лесь Касьянов

Уже в июне 2026 года Покрова АМП сыграет в Лиге чемпионов EAFF. А в марте начнет новый сезон в украинском чемпионате.