Покрова АМП – перший в історії чемпіон України з ампфутболу

У неділю, 14 грудня, на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова у Києві закінчився п'ятий фінальний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Турнір вперше організувала Українська асоціація футболу у межах соціального проєкту "Ліга Дужих".

Змагання відбулися за сприяння Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту та Агенції масового спорту України. У матчах 5-го раунду взяли участь 12 команд, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Національна Легенда України": Магучіх отримала почесну відзнаку від Зеленського

Історична перемога для українського спорту

По шість у Першій та Суперлізі. Львівський клуб Покрова АМП приїхав до столиці у статусі лідера Суперліги з трьома перемогами у трьох попередніх матчах.

Результати 5-го раунду:

13 грудня: львів'яни спершу перемогли команду Металіст 1925 Незламні з рахунком 3:0.

14 грудня: у напруженій боротьбі здолали столичний клуб Буревій Київщина з рахунком 2:0.

За підсумком усіх 5-ти раундів, саме Покрова АМП тріумфувала, ставши першим переможцем чемпіонату України з ампфутболу! Ця історична перемога означає, що Покрова АМП представлятиме Україну наступного сезону у Лізі чемпіонів Європейської Асоціації Ампфутболу. Це буде перший український клуб, який зіграє у цьому турнірі.

Капітан переможців Валентин Осовський присвятив перемогу команди військовим. За його словами, якби не захисники України, то усього б цього не було.

Я думаю, варто їм за це подякувати. Ми дуже раді і сповнені, знаєте, того, що ми отримали хороший результат, тому що, зокрема, Покрова і більшість гравців ми провели десь близько п'ятдесяти матчів цього року. Це і збірна, і чемпіонат Польщі, і чемпіонат України, і багато товариських матчів. І ми дуже раді, що в Україні чемпіонат набирає обертів, вже близько 15-20 команд. Зараз ми розуміємо, що це все було недарма,

– розповів Осовський.

Цікаво. За усі п'ять раундів чемпіонату львівський клуб продемонстрував неймовірну ефективність:14 матчів - 14 перемог, жодного пропущеного голу. Натомість гравцям Покрови АМП вдалось забити вражаючі 58 м'ячів!

Відзначимо, що більшість із них – ветерани російсько-української війни, які ще нещодавно обороняли країну. Завдяки ампфутболу вони змогли відновитись після поранень та ампутацій.

"Я почав грати в ампфутбол через три місяці після поранення. Я тоді взагалі не думав, що буду грати в футбол, але це стало реальністю. Після першого тренування, коли я попав в "Покрову АМП" в мене вже очі загорілися і з кожним турніром, з кожним чемпіонатом, з кожним матчем, я стаю сильнішим", – розповів Олександр Говоруха, ветеран 57-ої мотопіхотної бригади, який отримав поранення у Вовчанську 23 травня 2024-го.

До слова, лікарям дивом вдалось врятувати його праву ногу.

Що сказав тренер Покрова АМП після здобуття чемпіонства?

Головний наставник тріумфаторів запевнив, що його підопічні заслужили на це чемпіонство, враховуючи, скільки праці, зусиль хлопці доклали до цієї перемоги.

Я бачу, за ці 5 раундів, як вже вимальовуються команди зі своїми стилями гри, гравці ростуть, як фізично, так і тактично на полі. Рівень росте. Наступний рік буде ще цікавіший. І надалі наступні чемпіонати будуть ще цікавіші", – заявив головний тренер Покрова АМП та збірної України з ампфутболу Назарій Русецький.

Покрова АМП – чемпіон України із ампфутболу / Фото Лесь Касьянов

Вже у червні 2026 року Покрова АМП зіграє у Лізі чемпіонів EAFF. А у березні розпочне новий сезон в українському чемпіонаті.