"Другая культура": экс-чемпион назвал секрет успеха Усика, сравнив украинца с роботом

в субботу, 19 июля, состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В нем Александр Усик встречался с Даниэлем Дюбуа.

Украинец одолел британца нокаутом в пятом раунде. Своими мыслями о новоиспеченном абсолюте поделился Пол Малиньяджи, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

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Что делает Усика особенным?

Бывший чемпион мира высказался о мотивации Александра Усика. Он объяснил, почему украинский боксер не вешает перчатки на гвоздь, хотя уже всем доказал свое величие.

"Эти восточные европейцы как работы, чувак. Они даже не делают это ради денег. Они делают это от фанатизма, ради славы, Украины-матери и так далее. Это другая ментальность. Другая культура. В определенном возрасте, мне кажется, большинство нормальных западных ребят думают, что должны обо всем позаботиться, ведь имеют другие обязанности после бокса, у них есть деньги и вообще все хорошо.

Эти же ребята думают о достижениях и хотят иметь их еще больше. Я не думаю, что это точно из-за денег. Никто не будет делать это бесплатно, но этот парень просто хочет искать новых достижений", – сказал Малиньяджи.

К слову. Александр Усик провел на профессиональном уровне 24 боя, в которых одержал все победу. Ранее он анонсировал, что до завершения карьеры проведет еще один поединок.

Напомним, что накануне стало известно, кто научил украинца удару Иван, которым он нокаутировал Даниэля Дюбуа.