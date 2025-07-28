В андеркарде этого боя встречались, в частности, Эмилиано Варгас и Александр Эспиноза. В нем 21-летний американец не оставил никаких шансов сопернику, сообщает 24 Канал.

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Как Варгас уничтожил Эспинозу?

Он триумфовал уже на 35-й секунде поединка. Эмилиано со старта набросился на своего оппонента и во время атаки нанес мощный удар по челюсти.

После него 34-летний Эспиноза оказался на канвасе и уже не смог подняться. Рефери даже не считал до десяти, зафиксировав досрочную победу американца.

Варгас брутально нокаутировал Эспинозу: смотрите видео

Отметим, что победитель является сыном Фернандо Варгаса, который был чемпионом мира по версиям WBA и IBF в среднем весе. Для 21-летнего американца это был 15-й бой на профессиональном уровне. В них он одержал все победы, из которых 13 – нокаутом.

К слову. В главном поединке вечера бокса Ксандер Заяс защитил свой титул единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира вынужденно завершил карьеру в 34 года. Ему пришлось пойти на такой шаг из-за риска ослепнуть.