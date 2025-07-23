Именитый боец сообщил об этом решении в своих соцсетях. Он признался, что вынужден был пойти на такой шаг из-за рекомендаций врачей, информирует 24 Канал.

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Почему Тейлор завершил карьеру?

У него уже длительное время были проблемы со здоровьем. Ранее шотландец перенес операцию на глазах и надеялся, что сможет полноценно продолжать карьеру.

Однако после поражения от Экова Эссумана в мае врачи посоветовали 34-летнему спортсмену повесить перчатки на гвоздь. Иначе он рисковал потерять зрение.

У меня периодически возникают проблемы со зрением, и, к сожалению, мне теперь приходится завершить карьеру, иначе я рискую потерять зрение. Хотя боец во мне всегда хочет боксировать дальше, я знаю, что должен слушать медиков и спасать себя от самого себя,

– написал Тейлор.

Отметим, что Джош Тейлор является победителем Всемирной суперсерии бокса. В мае 2021 года он победил Хосе Рамиреза и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.

К слову. Всего на профессиональном уровне шотландский боксер провел 22 поединка. Он имел серию из 19 побед, однако уступил в трех последних боях. В июне 2018 года Джош Тейлор дрался с Виктором Постолом, которого одолел единогласным решением судей.

Напомним, что в начале июня также из-за проблем со зрением карьеру завершил японский боксер Косей Танака. Он был чемпионом мира по версии WBO в нескольких весовых категориях.