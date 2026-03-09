В УПЛ разгорелся судейский скандал с участием Динамо: что произошло
- Руководство Полесья требует проверить судей на полиграфе из-за споров вокруг отмененного гола и вероятной красной карточки для игрока Динамо.
- Полесье уступило Динамо 1:2, что вызвало возмущение из-за качества судейства, а клуб просит обнародовать переговоры арбитров и оценку их работы.
Центральный матч 19-го тура УПЛ между Полесьем и Динамо завершился победой киевлян и громкими претензиями со стороны житомирян относительно работы судейской бригады. В руководстве Полесья требуют проверить арбитров на полиграфе из-за ошибок.
Споры вызвали эпизоды с отмененным голом хозяев и вероятной красной карточкой для игрока киевлян. Скандал прокомментировал президент Полесья Геннадий Буткевич, пишет официальный сайт клуба.
Почему возник судейский скандал в матче Полесья и Динамо?
В первом тайме главный арбитр матча Николай Балакин отменил забитый мяч Эмерллаху в ворота Динамо, сославшись на фол в атаке. А впоследствии бригада рефери не наказала Кристиана Биловара, когда тот грубо сыграл против того же Эмерллаха. В Полесье убеждены, что этот эпизод тянул на прямую красную карточку и даже показали, как выглядела нога игрока после удара защитника Динамо.
Последствия вероятного фола Динамо / фото из соцсетей Полесья
Что сказали в Полесье о судействе?
В житомирской команде считают, что эти два момента непосредственно повлияли на результат игры: Полесье уступило Динамо 1:2.
Президент клуба Геннадий Буткевич обнародовал заявление, в котором требует проверить главного рефери Николая Балакина и арбитра ВАР, который не вмешался в моменте с фолом Биловара, Дениса Шурмана на полиграфе.
Буткевич также хочет, чтобы были обнародованы переговоры арбитров, а председатель судейского комитета УАФ Екатерина Монзуль предоставила публичную оценку работе официальных лиц во время игры. При этом владелец команды отмечает, что не считает Динамо причастным к низкому качеству работы арбитра.
Комментарий на ютуб-канале Полесья дал также вице-президент клуба, бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич.
Два ключевых момента были в этой игре: это незасчитанный гол и красная карточка на Эмерллахе. О других вещах нет смысла вообще разговаривать. Не главный арбитр матча зафиксировал фол, а арбитр VAR, поэтому больше к нему есть вопросы. И этот момент с нарушением против Эмерллаха - это тоже VAR,
– подчеркнул Хацкевич.
Свою позицию озвучил и коммерческий директор Полесья, известный футбольный журналист и телеведущий Александр Денисов.
Очень тяжело выигрывать матчи, когда с первого тайма, с первых минут команда играет в меньшинстве, играет против арбитра. Первая домашняя игра, праздник весны... Большое количество болельщиков, и один человек своими решениями опускает все эти усилия. Думаю, у всех большое отчаяние и боль,
– эмоционально отметил Денисов.
Как проходил матч Полесья и Динамо?
- Житомиряне вышли вперед благодаря голу Алексея Гуцуляка с пенальти на 40-ой минуте.
- Во втором тайме вторым дублем подряд в чемпионате Украины за Динамо отметился нападающий Матвей Пономаренко.
- Победа позволила Динамо приблизиться к Полесью в турнирной таблице на расстояние одного очка.