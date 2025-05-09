Полесье и Динамо не определили победителя в центральном матче тура в УПЛ

В пятницу, 9 мая, состоялся центральный матч 28-го тура УПЛ-2024/2025. Житомирское Полесье дома принимало киевское Динамо.

Полесье – Динамо 0:0

Динамо уверенно идет за титулом, а победа над Полесьем приблизит киевлян к заветному титулу. Однако "волки" соревнуются с Карпатами и Кривбассом за 4 место в УПЛ, чтобы играть в еврокубках в следующем сезоне, сообщает 24 канал.

Читайте также Доигрывают чемпионат: Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Зарей

Ничья в пользу оппонентов

Полесье намерено выступать в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому "волкам" нужно добывать очки в игре с будущими чемпионами Украины. Житомиряне с первых минут навязали агрессивную игру динамовцам.

"Бело-синие" были не против сыграть вторым номером. Киевляне пытались ловить соперников на контратаках. Обе команды были близки к тому, чтобы открыть счет в первом тайме, но подвела реализация.

Вторая половина игры прошла на встречных курсах. Обе команды не держали мяч в середине поля, а пытались создавать опасные моменты, чтобы вырвать победу в противостоянии.

Команды не смогли забить за 90 минут матча. Игра завершилась безголевой ничьей. Александрия может приблизиться к Динамо на два очка, если выиграет у Карпат в завтрашней игре.

Зато Полесье может опуститься на шестое место. Для этого Карпаты должны обыграть Александрию, а Кривбасс одолеть Колос.