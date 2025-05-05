Криворожане против кусачих "львов" и "волков": кому достанется последний билет в еврокубки

За три тура до окончания текущего сезона-2024/2025 Украинской Премьер-лиги по футболу развернулась настоящая ожесточенная борьба за позиции на вершине турнирной таблицы. Если в предыдущих розыгрышах украинского первенства были явные лидеры сезона, то в этом борьбу продолжают вести не только Динамо или Шахтер.

За чемпионство борются сразу два украинских клуба. И эта борьба продолжается не между извечными соперниками киевским Динамо и донецким Шахтером. В этом сезоне-2024/2025 за звание чемпиона УПЛ включилась Александрия.

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Кто претендует на еврокубки

Команда Руслана Ротаня после 27 туров уступает нынешнему лидеру сезона Динамо лишь 4 очкам – 63 против 67-ми пунктов у киевлян. Шахтер с 57 очками замыкает тройку лидеров.

Не менее напряженной является борьба за четвертую строчку турнирной таблицы, которая гарантирует команде второй раунд квалификации Лиги конференций. Главную борьбу за это место ведут сразу тройка клубов – Полесье Житомир, Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

24 Канал рассказывает о жаркой гонке за последнее место в новом еврокубковом сезоне.

Полесье (Житомир)



Полесье – претендент на Лигу конференций / Фото житомирского клуба

Президент клуба: Геннадий Буткевич

Главный тренер команды: Имад Ашур

Общая стоимость: 22,9 миллиона евро (данные Transfermarkt)

Сейчас четвертую позицию таблицы украинского первенства занимает шайка "волков" из Житомира. У команды Имада Ашура 43 набранных балла.

В предыдущем 27-м туре УПЛ-2024/2025 Полесье на своем поле уступили претенденту на чемпионство Александрии 1:2. Отметим, что с 51-й минуты матча, когда счет на табло был равный 1:1, житомиряне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидел грузинский защитник Гиорги Майсурадзе. Чем воспользовались гости. На 78-й минуте Теди Цара во второй раз в этом поединке вывел команду Руслана Ротаня вперед 1:2, установив окончательный счет встречи.

Видеообзор матча Полесье – Александрия 1:2

Это поражение стало для Полесья 6-м при 11-ти победах и 10 мировых. Разница мячей забитых/пропущенных в матчах житомирского коллектива в пользу первый 36:27. В текущем сезоне "волки" проигрывали только Вересу, Александрии (дважды), Руху, Кривбассу и Динамо.

Справка. Лучшим бомбардиром Полесья после 27 туров остается Алексей Гуцуляк – 11 голов (один с пенальти) в 26-ти играх.

Впереди у команды Ашура очень непростые три противостояния:

Полесье – Динамо (9 мая, 18:00)

– Динамо (9 мая, 18:00) Заря – Полесье (дата и время будет известна позже)

(дата и время будет известна позже) Полесье – Кривбасс (дата и время будет известна позже)

"Волки" сойдутся с лидером сезона Динамо, Зарей Младена Бартуловича, которая идет на седьмом месте, и Кривбас, который также ведет борьбу за четвертую позицию.

История встреч Полесья против следующих соперников:

С Динамо Полесье провело уже 3 очные дуэли. Сейчас статистика немного преобладает в пользу киевлян – две победы (2:1, 3:0) при одном поражении в матче против "волков" (3:2). Ни один из лобовых поединков не заканчивался ничьей. Все игры были сыграны в рамках УПЛ. Капитан Динамо Виталий Буяльский является лучшим бомбардиром очных встреч – 3 забитых мяча.

Зато лидер Кривбасса Егор Твердохлеб больше всего среди игроков команды любит забивать Полесью – 3 гола. В общем коллективы встречались между собой 5 раз: по две победы у обеих команд и одна мировая.

Также трижды житомиряне играли против Зари. "Мужики" еще ни разу не торжествовали в играх против Полесья – поражение и две ничьи.

Имаду Ашуру и всей команде Полесья придется изрядно попотеть, чтобы выиграть право представить Украину на еврокубковой арене уже в следующем сезоне-2025/2026.

Напомним, если Полесье займет четвертую строчку таблицы УПЛ, то уже не впервые сыграет в еврокубках. В прошлом году житомиряне дважды уступили во втором раунде квалификации Лиги конференций словенской Олимпии из Любляны и закончили для себя дебютную еврокубковую кампанию (0:2, 1,:2). Единственный гол в составе украинского клуба забил Богдан Кушниренко, который теперь выступает за черкасское ЛНЗ.

Ключевые футболисты Полесья Житомир: Эдуард Сарапий, Руслан Бабенко, Борис Крушинский, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Батиста.

Карпаты (Львов)



Карпаты борются за еврокубки / Фото львовского клуба

Президент клуба: Владимир Маткивский

Главный коуч команды: Владислав Лупашко

Суммарная стоимость: 18,3 миллиона евро (данные Transfermarkt)

Активную борьбу Полесью за место в Лиге конференций навязывают львовские Карпаты. Текущий сезон-2024/2025 является для львовян дебютным после повышения из Первой лиги Украины, откуда их вывел легендарный Мирон Маркевич. С корабля на бал "львы" ворвались в украинскую элиту. Под руководство уже Владислава Лупашко и его помощников львовская команда превратилась из новичка УПЛ в претендента на еврокубки.

Хотя еще перед стартом сезона и до сих пор во львовском клубе не делают громких заявлений или обещаний о борьбе за зону еврокубков. Тренеры и футболисты Карпат постоянно твердят, что играют от матча к матчу, поэтому не хотят загадывать наперед. Такой процесс является вполне правильным, чтобы не разочаровать требовательного львовского болельщика в случае невыхода в еврокубки.

После 27-ми туров Карпаты занимают 5-ю строчку, набрав 43 балла (столько же у четвертого Полесья). "Зелено-белые" сравнялись по очкам благодаря выездной победе в предыдущем туре над Левым Берегом 3:2. Следует выделить тот факт, что львовяне с 19-й минуты играли в меньшинстве после второй желтой карточки для Пабло Альвареса. Хотя второе предупреждение испанского опорника является довольно спорным.

Даже в меньшинстве "львы" выгрызли победу у хозяев благодаря дублю Амбросия Чачуа и автоголу воспитанника львовского клуба в составе Левого Берега Андрея Якимива.

Видеообзор матча Левый Берег – Карпаты

Сейчас у Карпат 12 побед, 7 мировых и 8 поражений. В нынешнем сезоне УПЛ-2024/2025 команда Лупашко уступала следующим соперникам: Полесью, Александрии, Динамо (дважды), Кривбассу, Заре, Шахтеру и ЛНЗ.

К слову. Лучшим бомбардиром Карпат является многолетний лидер команды и настоящая живая легенда клуба Амбросий Чачуа – 9 голов в 26-ти играх.

Невероятно, но беспроигрышная серия Карпат в официальных матчах уже длится 9 поединков подряд. Последний раз львовяне огорчали своих фанов еще 23 февраля 2025 года, когда в Киеве уступили Динамо 2:0. Это был первый матч "львов" в новом году.

С кем сыграют Карпаты в финальных турах сезона УПЛ:

Карпаты – Александрия (11 мая, 18:00)

– Александрия (11 мая, 18:00) Колос – Карпаты (дата и время будет определено позже)

(дата и время будет определено позже) Карпаты – Заря (дата и время будет определено позже)

Отметим, что в первом круге сезона УПЛ Карпаты имеют горький опыт поражений от Александрии и Зари. Зато еще в 14-м туре минимально дома одолели Колос благодаря голу Бруниньо.

Львовский коллектив считается домашней командой, ведь на своем поле легче добывает положительный для себя результат. Поэтому две из трех ключевых игр состоятся на стадионе "Украина" и могут сыграть на руку львовянам. Местная пылкая публика точно погонит любимцев к победе!

Лидеры львовских Карпат: Бруниньо, Бабогло, Педрозу, Чачуа, Мирошниченко, Невес и Альварес.

Кривбасс (Кривой Рог)



Кривбасс борется за место в еврокубках / Фото криворожского клуба

Владелец клуба: Константин Караманиц

Главный тренер команды: Юрий Вернидуб

Общая стоимость: 14,05 миллиона евро (данные Transfermarkt)

Криворожский Кривбасс занимает 6-ю позицию после 27-ми туров украинского первенства. Как Полесье и Карпаты отыграли все свои матчи, то у "красно-черных" есть в запасе еще игра против Левого Берега, которая будет доиграна 7 мая (начало – 13:00).

Перед этой игрой команда Юрия Вернидуба набрала 40 баллов: 11 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Если Кривбасс возьмет верх над Левым Берегом, то сравняется по набранным очкам с житомирянами и львовянами.

Уже в трех матчах подряд криворожане не знают вкуса поражений – одна победа и две мировые. Последний раз Кривбасс уступал сопернику 16 апреля 2025 года, когда дома был побежден Шахтером 1:2.

В предыдущем 27-м туре Кривбасс во Львове не смог одолеть Рух, расписав нулевую мировую. Хотя это не самый плохой результат для гостей из Кривого Рога после упоминаний потерянных моментов в том матче полузащитника "желто-черных" Ярослава Карабина.

Видеообзор матча Рух – Кривбасс

Игры, которые осталось провести Кривбассу:

Кривбасс – Левый Берег (7 мая, 13:00)

– Левый Берег (7 мая, 13:00) Кривбасс – Колос (11 мая, 13:00)

– Колос (11 мая, 13:00) Кривбасс – Оболонь (дату и время будет определено позже)

– Оболонь (дату и время будет определено позже) Полесье – Кривбасс (дата и время будет определено позже)

Сразу три из четырех матчей Кривбасс сыграет при поддержке родных трибун. Самым интересным среди этих поединков будет игра Полесья – Кривбасс в последнем туре УПЛ-2024/2025. Это будет встреча претендентов на четвертую позицию.

Егор Твердохлеб забил 11 голов в 20 матчах. Он лишь не лучшим бомбардиром Кривбасса, но и занимает вторую позицию в гонке после динамовца Владислава Ваната, у которого 17 мячей в 25-ти поединках.

Ведущие игроки Кривбасса: Иван Дибанго, Егор Твердохлеб, Юрий Вакулко и Артур Микитишин.

Также вблизи топ-6 турнирной таблицы УПЛ-2024/2025 идет луганская Заря (36 баллов), ровенский Верес (35 пунктов) и Рух, который идет девятым (34 очка).