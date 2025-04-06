Полесье и Карпаты ведут борьбу за место в еврокубках: прогноз на матч УПЛ

Житомирская и львовская команды имеют шанс запрыгнуть в Лигу конференций. Полесье является фаворитом в этой борьбе, но зимнее усиление требует от Карпат прорыва.

В эти выходные в чемпионате Украины 2024-2025 состоятся матчи 23 тура УПЛ. На понедельник вынесены две встречи, в одной из них сойдутся Полесье и Карпаты, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

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Бой за Лигу конференций

Обе команды ведут борьбу за путевку в Лигу конференций. Полесье сейчас занимает как раз четвертое место, которое дает право сыграть в еврокубках. Житомирцы имеют два очка отрыве от Кривбасса, однако у криворожан есть два матча в запасе.

При этом Полесье еще может получить путевку даже в Лигу Европы, но для этого команде Имада Ашура нужно выиграть Кубок Украины. Еще одним претендентом на место в Лиге конференций остаются Карпаты.

Команда Владислава Лупашко серьезно усилилась зимой, однако результаты не слишком впечатляют – всего две победы в пяти встречах 2025 года. Сейчас "львы" занимают седьмое место, имея отставание от Полесья в пять баллов. То есть львовянам надо играть на победу.

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Прогноз Favbet

Согласно котировкам от Favbet, Полесье является фаворитом встречи. Коэффициент на победу житомирского клуба составляет 2,35, тогда как Карпат – 3,15. Ничья же оценивается в 3,35.

При этом эксперты не верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,20, тогда как на ТМ2,5 – 1,71. Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,91.

Полесье и Карпаты имеют в своем активе три очные встречи – две в Первой лиге и одну в УПЛ. Все матчи завершились победами житомирского клуба. В первом круге этого сезона "волки" выиграли во Львове со счетом 3:1.