Цими вихідними в чемпіонаті України 2024-2025 відбудуться матчі 23 туру УПЛ. На понеділок винесені дві зустрічі, в одній із них зійдуться Полісся та Карпати, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:00 за київським часом.

До теми Гравець Карпат встановив абсолютний бомбардирський рекорд УПЛ

Бій за Лігу конференцій

Обидві команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу конференцій. Полісся наразі займає як раз четверте місце, яке дає право зіграти в єврокубках. Житомирці мають два очки відриві від Кривбасу, проте у криворіжців є два матчі в запасі.

При цьому Полісся ще може здобути путівку навіть у Лігу Європи, але для цього команді Імада Ашура потрібно виграти Кубок України. Ще одним претендентом на місце у Лізі конференцій залишаються Карпати.

Команда Владислава Лупашка серйозно посилилась взимку, проте результати не надто вражають – всього дві перемоги у п'яти зустрічах 2025 року. Наразі "леви" посідають сьоме місце, маючи відставання від Полісся у п'ять балів. Тобто львів'янам треба грати на перемогу.

Читайте також Маркевич назвав призерів і майбутнього чемпіона УПЛ: чи вірить у прорив Шахтаря

Прогноз Favbet

Згідно з котируваннями від Favbet, Полісся є фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу житомирського клубу становить 2,35, тоді як Карпат – 3,15. Нічия ж оцінюється у 3,35.

При цьому експерти не вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,20, тоді як на ТМ2,5 – 1,71. Ймовірність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,91.

Полісся та Карпати мають у своєму активі три очні зустрічі – дві у Першій лізі та одну в УПЛ. Всі матчі завершились перемогами житомирського клубу. У першому колі цього сезону "вовки" виграли у Львові з рахунком 3:1.