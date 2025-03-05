На эту должность был назначен бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук. Такое решение было принято лично президентом клуба Геннадием Буткевичем, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Полесья.

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Новый этап в карьере

В заявлении пресс-службы "волков" выразили надежду на продуктивное сотрудничество и рассказали, какие обязанности будет иметь легенда Шахтера в Житомире:

В Полесье Вячеслав Шевчук будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов в академии, Полесья-2 и основной команде. Среди его обязанностей также будет формирование кадрового потенциала команды, включая трансферы, скаутинг и селекцию.

К слову. Последним место работы Шевчука был львовский Рух, где он занимал должность генерального менеджера. С "желто-черными" Вячеслав попрощался в декабре 2024 года.

Напомним, что большую часть игровой карьеры Вячеслав Шевчук провел в Шахтере, с которым добыл 19 трофеев. После ее завершения бывший левый защитник работал тренером в Шахтере U-17 и донецком Олимпике, а также занимал должность спортивного директора Вереса, где впоследствии стал вице-президентом клуба.