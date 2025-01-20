Полесье объявило о новом трансфере: "волков" усилит уругваец

Уругвайский нападающий Факундо Батиста стал игроком житомирского Полесья. Он перешел из мексиканского клуба Некакса.

Полесье продолжает работать над усилением состава команды. Житомирский клуб объявил об очередном трансфере, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Полесья.

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Новый игрок Полесья

Факундо Батиста был игроком Некакса, однако последние полгода был в аренде в уругвайском Пеньяроле.

С Полесьем игрок подписал контракт на три года с возможностью продления. на еще один сезон.

"Факундо Батиста известен своей скоростью, техникой и умением правильно выбрать позицию, что позволяет ему забивать голы. Умение играть на разных позициях в атаке делает его универсальным игроком, способным адаптироваться к любой тактике тренера. Однако основная позиция уругвайца – центральный нападающий", – написали "волки".

Факундо Батиста / Фото с фейсбука ФК Полесье

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Батиста сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.