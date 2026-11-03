Легенду Динамо неожиданно уволили из клуба
Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул житомирское Полесье. "Волки" решили прекратить сотрудничество с одним из своих топ-менеджеров, который ранее играл за киевское Динамо, а также тренировал столичный клуб.
Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила пресс-служба житомирского клуба.
Что произошло в Полесье
В клубе это связывают с созданием такого органа, как Наблюдательный совет клуба.
Его создание призвано усилить взаимодействие между ключевыми направлениями работы клуба, сделать коммуникацию более эффективной и способствовать своевременному и согласованному принятию решений. В рамках обновления структуры клуба должность вице-президента, которую занимал Александр Хацкевич, в новой модели не предусмотрена. В связи с этим он завершает работу в ФК Полесье,
– говорится в сообщении.
Сам Хацкевич в комментарии Tribuna заявил, что не видел новости о своей отставке, а также не разговаривал с президентом Полесья.
Отметим, что Александр Хацкевич проработал в Житомире чуть больше года. Он присоединился к Полесью в сентябре 2025 года. За время работы в клубе 53-летний специалист отвечал за формирование долгосрочной стратегии, участвовал в определении трансферной политики и контролировал спортивное развитие команды.
Как проходит сезон для "Полесья"
Житомиряне не знают поражений с августа, когда в рамках УПЛ уступили "Заре" (1:2). С тех пор команда лишь однажды потеряла очки в чемпионате. Произошло это в 8-м туре в матче против "Буковины" (2:2).
В настоящее время Полесье занимает второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня 25 очков после 10 туров.
Отметим, что в настоящее время Хацкевич продолжает работать в украинском футболе. Речь идет об Артеме – сыне бывшего полузащитника Динамо. Он является коммерческим директором ЛНЗ.