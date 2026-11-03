Легенду Динамо неожиданно уволили из клуба

Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул житомирское Полесье. "Волки" решили прекратить сотрудничество с одним из своих топ-менеджеров, который ранее играл за киевское Динамо, а также тренировал столичный клуб.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила пресс-служба житомирского клуба.

Что произошло в Полесье

В клубе это связывают с созданием такого органа, как Наблюдательный совет клуба.

Его создание призвано усилить взаимодействие между ключевыми направлениями работы клуба, сделать коммуникацию более эффективной и способствовать своевременному и согласованному принятию решений. В рамках обновления структуры клуба должность вице-президента, которую занимал Александр Хацкевич, в новой модели не предусмотрена. В связи с этим он завершает работу в ФК Полесье,

– говорится в сообщении.

Сам Хацкевич в комментарии Tribuna заявил, что не видел новости о своей отставке, а также не разговаривал с президентом Полесья.

Отметим, что Александр Хацкевич проработал в Житомире чуть больше года. Он присоединился к Полесью в сентябре 2025 года. За время работы в клубе 53-летний специалист отвечал за формирование долгосрочной стратегии, участвовал в определении трансферной политики и контролировал спортивное развитие команды.

Как проходит сезон для "Полесья"

Житомиряне не знают поражений с августа, когда в рамках УПЛ уступили "Заре" (1:2). С тех пор команда лишь однажды потеряла очки в чемпионате. Произошло это в 8-м туре в матче против "Буковины" (2:2).

В настоящее время Полесье занимает второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня 25 очков после 10 туров.

Отметим, что в настоящее время Хацкевич продолжает работать в украинском футболе. Речь идет об Артеме – сыне бывшего полузащитника Динамо. Он является коммерческим директором ЛНЗ.