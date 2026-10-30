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Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо: расписание и результаты 11-го тура УПЛ

Михаил Гема
УПЛ, 11-й тур – расписание и результаты матчей Шахтер – Оболонь, Кривбасс – Динамо

Расписание и результаты 11-го тура УПЛ / Фото Динамо

В пятницу, 30 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2026/2027. Программа тура продлится 4 дня и завершится 2 ноября.

 
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Расписание и результаты 11-го тура УПЛ

  • 30 октября

18:00. Шахтер – Оболонь

  • 31 октября

13:00. Верес – Черноморец

13:00. Левый Берег – Буковина

  • 1 ноября

13:00. Колос – Полесье

13:00. ЛНЗ Черкассы – Харьков

  • 2 ноября

13:00. Заря – Эпицентр

13:00. Кривбасс – Динамо

18:00. Карпаты – Кудровка

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