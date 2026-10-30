Шахтар – Оболонь, Кривбас – Динамо: розклад і результати 11 туру УПЛ

Розклад і результати 11 туру УПЛ / Фото Динамо
У п'ятницю, 30 жовтня, розпочинається 11-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2026/2027. Програма туру розтягнеться на 4 дні та завершиться 2 листопада.
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Розклад і результати 11 туру УПЛ
- 30 жовтня
18:00. Шахтар – Оболонь
- 31 жовтня
13:00. Верес – Чорноморець
13:00. Лівий Берег – Буковина
- 1 листопада
13:00. Колос – Полісся
13:00. ЛНЗ Черкаси – Харків
- 2 листопада
13:00. Зоря – Епіцентр
13:00. Кривбас – Динамо
18:00. Карпати – Кудрівка
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