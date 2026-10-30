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Шахтар – Оболонь, Кривбас – Динамо: розклад і результати 11 туру УПЛ

Михайло Гема
УПЛ, 11 тур - розклад і результат матчів Шахтар Оболонь, Кривбас Динамо

Розклад і результати 11 туру УПЛ / Фото Динамо

У п'ятницю, 30 жовтня, розпочинається 11-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2026/2027. Програма туру розтягнеться на 4 дні та завершиться 2 листопада.

 
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Розклад і результати 11 туру УПЛ

  • 30 жовтня

18:00. Шахтар – Оболонь

  • 31 жовтня

13:00. Верес – Чорноморець

13:00. Лівий Берег – Буковина

  • 1 листопада

13:00. Колос – Полісся

13:00. ЛНЗ Черкаси – Харків

  • 2 листопада

13:00. Зоря – Епіцентр

13:00. Кривбас – Динамо

18:00. Карпати – Кудрівка

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