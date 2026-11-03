Легенду Динамо несподівано звільнили з клубу

Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо
Білоруський фахівець Олександр Хацкевич покинув житомирське Полісся. "Вовки" вирішили припинити роботу з одним зі своїх топ-менеджерів, який раніше грав за київське Динамо, а також тренував столичний клуб.
Про це у вівторок, 3 листопада, повідомила пресслужба житомирського клубу.
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Що сталося у Поліссі
У клубі це пов'язують із запровадженням такого органу, як Наглядова рада клубу.
Її створення має посилити взаємодію між ключовими напрямами роботи клубу, зробити комунікацію ефективнішою та сприяти своєчасному й узгодженому ухваленню рішень. У межах оновлення структури клубу посада віцепрезидента, яку обіймав Олександр Хацкевич, у новій моделі не передбачена. У зв’язку з цим він завершує роботу у ФК Полісся
Сам Хацкевич у коментарі Tribuna заявив, що не бачив новину про свою відставку, а також не говорив з президентом Полісся.
Зазначимо, що Олександр Хацкевич працював у Житомирі трохи більше року. Він доєднався до Полісся у вересні 2025-го. Протягом часу у клубі 53-річний фахівець відповідав за формування довгострокової стратегії, участь у визначенні трансферної політики й контроль за спортивним розвитком команди.
Як проходить сезон для Полісся
Житомиряни не знають поразок з серпня, коли у рамках УПЛ поступилися Зорі (1:2). Відтоді команда лише одного разу втратила очки у чемпіонаті. Сталось це у 8-му турі у грі проти Буковини (2:2).
Наразі Полісся посідає другу сходинку турнірної таблиці Української Прем’єр-ліги. У підопічних Руслана Ротаня 25 очок після 10 турів.
Зазначимо, що наразі Хацкевич продовжує працювати в українському футболі. Мова про Артема – сина колишнього півзахисника Динамо. Він є комерційним директором ЛНЗ.
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