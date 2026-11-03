Легенду Динамо несподівано звільнили з клубу

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Про це у вівторок, 3 листопада, повідомила пресслужба житомирського клубу.

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Що сталося у Поліссі

У клубі це пов'язують із запровадженням такого органу, як Наглядова рада клубу.

Її створення має посилити взаємодію між ключовими напрямами роботи клубу, зробити комунікацію ефективнішою та сприяти своєчасному й узгодженому ухваленню рішень. У межах оновлення структури клубу посада віцепрезидента, яку обіймав Олександр Хацкевич, у новій моделі не передбачена. У зв’язку з цим він завершує роботу у ФК Полісся– йдеться у повідомленні.

Сам Хацкевич у коментарі Tribuna заявив, що не бачив новину про свою відставку, а також не говорив з президентом Полісся.

Зазначимо, що Олександр Хацкевич працював у Житомирі трохи більше року. Він доєднався до Полісся у вересні 2025-го. Протягом часу у клубі 53-річний фахівець відповідав за формування довгострокової стратегії, участь у визначенні трансферної політики й контроль за спортивним розвитком команди.

Як проходить сезон для Полісся

Житомиряни не знають поразок з серпня, коли у рамках УПЛ поступилися Зорі (1:2). Відтоді команда лише одного разу втратила очки у чемпіонаті. Сталось це у 8-му турі у грі проти Буковини (2:2).

Наразі Полісся посідає другу сходинку турнірної таблиці Української Прем’єр-ліги. У підопічних Руслана Ротаня 25 очок після 10 турів.

Зазначимо, що наразі Хацкевич продовжує працювати в українському футболі. Мова про Артема – сина колишнього півзахисника Динамо. Він є комерційним директором ЛНЗ.