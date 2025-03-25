Дубль Вьюнника не помог: украинская "молодежка" на последних минутах проиграла Польше
Молодежная сборная Украины U-21 провела второй спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперниками "сине-желтых" были сверстники из команды Польши.
Польша U-21 – Украина U-21 3:2
Голы: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – Вьюнник, 19, 67
С первых минут матча украинцы захватили инициативу. "Сине-желтые" пытались добиться успеха благодаря дальним ударам, пишет 24 Канал.
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Поляки воспользовались ошибками украинцев
На 19-й минуте матча Богдан Вьюнник получил мяч на левом фланге атаки, сместился в центр и пробил из-под защитника. Его удар стал неожиданностью для голкипера поляков, который провел мяч взглядом.
Еще в первом тайме украинцы могли развить преимущество, но Брагару попал в стойку. После этого Вьюнник вышел один на один с голкипером, однако не переиграл голкипера.
В начале второго тайма "Кадра" наказала украинцев за неиспользованные моменты. Влодарчик воспользовался своим шансом и восстановил паритет.
"Сине-желтые" вышли вперед на 67-й минуте. Форвард Лехии Вьюнник получил пас от Яцика и в одно касание пробил по воротам.
К сожалению, подопечные Унаи Мельгосы не сумели удержать победный результат. Форнальчик и Шимчак воспользовались ошибками защиты украинцев и вырвали победу.
Видеообзор матча Польша U-21 – Украина U-21
Напомним, что в первом матче на сборах в Турции Украина сыграла вничью в основное время со Словенией (1:1). Однако в серии пенальти уступили балканцам (5:6).