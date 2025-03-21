Украина U-21 – Словения U-21 1:1

Голы: Великан, 15 – Бегич, 5

Первый матч для подопечных Унаи Мельгоса в 2025 году завершился удовлетворительным результатом. "Сине-желтые" сыграли со словенцами вничью со счетом 1:1, информирует 24 канал.

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Как сыграли украинцы

Юноши из Словении активно начали матч. Уже на 5-й минуте поединка Бегич открыл счет – 1:0. Впоследствии украинцы взяли под контроль мяч и пытались отыграть отставание.

Менее, чем через десять минут после пропущенного мяча "сине-желтые" смогли установить паритет. Голом отметился полузащитник Владислав Великан – 1:1. Ассист на свой счет записал Борис Крушинский.

В дальнейшем сборная Украины U-21 создавала моменты, но до забитого гола дело не дошло. Словенцы также имели возможности, чтобы вырвать победу, однако подвела реализация. Матч завершился мировой ничьей со счетом 1:1.