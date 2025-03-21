Україна U-21 – Словенія U-21 1:1

Голи: Велетень, 15 – Бегич, 5

Перший матч для підопічних Унаї Мельгоса у 2025 році завершився задовільним результатом. "Синьо-жовті" зіграли зі словенцями внічию з рахунком 1:1, інформує 24 канал.

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Як зіграли українці

Юнаки зі Словенії активно розпочали матч. Вже на 5-й хвилині поєдинку Бегич відкрив рахунок – 1:0. Згодом українці взяли під контроль м'яч та намагались відіграти відставання.

Менше, ніж за десять хвилин після пропущеного м'яча "синьо-жовті" змогли встановити паритет. Голом відзначився півзахисник Владислав Велетень – 1:1. Асист на свій рахунок записав Борис Крушинський.

Надалі збірна України U-21 створювала моменти, але до забитого голу справа не дійшла. Словенці також мали нагоди, аби вирвати перемогу, однак підвела реалізація. Матч завершився мировою нічиєю з рахунком 1:1.