Польша – Украина: дата матча и в который час смотреть онлайн

После отставки Сергея Реброва сборная Украины по футболу получила нового тренера. Им стал итальянец Андреа Мальдера – первый иностранец в истории во главе национальной команды.

Первый матч под руководством нового наставника состоится в формате товарищеской игры против сборной Польши. 24 Канал сообщит точную дату проведения матча.

Какая дата матча Польша – Украина?

Предстоящий поединок сборных Польши и Украины является товарищеским спаррингом. Поскольку оба коллектива не пробились на Чемпионат мира-2026, они используют текущее международное окно для подготовки к осеннему сезону Лиги наций.

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени (в 17:30 по местному). Встречу будет принимать польский город Вроцлав на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в воскресенье, 31 мая.

Что известно о смене тренера в сборной Украины?

Предыдущий главный тренер Сергей Ребров покинул пост в конце апреля 2026 года после того, как команда не смогла пробиться на Чемпионат мира 2026, проиграв в плей-офф отбора.

Контракт с новым наставником Мальдерой рассчитан на два года с возможностью продления. Для итальянского тренера это первый опыт самостоятельного руководства командой, ведь раньше он работал только ассистентом.

Мальдера уже объявил свой первый список вызванных игроков, куда попали как опытный Андрей Ярмоленко, так и новые лица, в частности вратарь-дебютант Георгий Ермаков и молодой талант Геннадий Синчук.