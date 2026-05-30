Польша – Украина: где смотреть онлайн матч

Польша и Украина сыграют товарищеский матч 31 мая. Встречу будет принимать город Вроцлав.

Этот поединок станет первым для Андреа Мальдеры как нового главного тренера украинской сборной. Узнать, где смотреть игру, можно на 24 Канале.

Где смотреть матч Польша – Украина?

Прямую трансляцию товарищеского матча можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Матч будет транслироваться на OTT-платформе на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт" для пользователей пакетов "Спорт", "Оптимальный" или "MEGOPACK". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Предматчевая студия начнется в 17:15. Ведущей эфира будет Александра Кучеренко, а экспертами студии выступят Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. С места проведения поединка на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав будет работать журналист Виталий Кравченко.

Комментировать встречу будут Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

Что известно о товарищеской игре Польша – Украина?

Ни одна из сборных не вышла на чемпионат мира, поэтому это окно они используют для подготовки к осенним поединкам Лиги наций.

Для Украины это первый из двух товарищеских матчей: следующий запланирован на 7 июня против Дании. Зато Польша проведет спарринг с Нигерией 3 июня в Варшаве – это будет ее вторая домашняя игра за четыре дня.