"Украина – очень сильный соперник": Левандовский разобрал сборную Польши перед игрой во Вроцлаве

Бывший футболист сборной Польши и Шахтера и Севастополя Мариуш Левандовский прокомментировал выбор тренера "бело-красной" сборной на товарищеский поединок против Украины. Он считает, что наш соперник не прибегнет к большой ротации.

Главный тренер польской сборной Ян Урбан определился с составом игроков на товарищеские игры против Украины (31 мая) и Нигерии (3 мая). В комментарии для 24 Канала мыслями относительно предстоящего поединка сборных двух соседних государств поделился хорошо известный нашим болельщикам Мариуш Левандовский.

Кого вызвали в сборную Польши?

Главный тренер команды Ян Урбан вызвал в тренировочный лагерь 26 исполнителей. Больше всего бросается в глаза присутствие в списке многолетнего лидера Польши Роберта Левандовского, который недавно принял решение покинуть Барселону, а также пятерых дебютантов.

Среди новичков: Кароль Чубак (Мотор, Польша), Норберт Войтушек (Ягеллония, Польша), Оскар Вуйчик (Краковия, Польша), Кацпер Потульский (Майнц, Германия), Матеуш Жуковский (Магдебург, Германия).

Отметим, что в перечне выделяются форварды – Чубак и Жуковский. Оба вошли в тройку лучших бомбардиров своих чемпионатов. Правда, Матеуш выступал во втором дивизионе немецкого футбола.

Что сказал Левандовский о возможных дебютантах в игре с Украиной?

В период с 2002 по 2013 годы наш собеседник 66 раз надевал футболку сборной Польши, включая игры чемпионата мира-2006 и Евро-2008. Поэтому просим Мариуша прокомментировать выбор Яна Урбана, начиная с новых имен.

По словам специалиста, они все заслуживают получить вызов в сборную.

Чубак – очень хороший бомбардир. Сейчас он забивал очень много голов в Польше. Он тот футболист, который может дать Польше больше опций. Понятно, что сейчас Роберт Левандовский еще играет, но нужно смотреть кто его заменит. Поэтому считаю, что Чубак является хорошим вариантом,

– сказал спикер о нападающем люблинского Мотора.

Эксперт добавил, что отдельной похвалы заслуживает и сезон в исполнении 24-летнего Матеуша Жуковского, который только что имел прорывной сезон в карьере.

Жуковский, выступающий за Магдебург, попал в смешную ситуацию. Он в прошлом году пошел в эту команду как вингер, а там травмировался нападающий. Матеуш одну игру сыграл – забил, другую – два забил. И так 17 голов во второй Бундеслиге.

Теперь футболист развивается, уже идет речь, что клубы элитного дивизиона Германии готовы заплатить за него большие деньги. Жуковский и Чубак разные. У первого сильной стороной является скорость, а у второго – сила,

– сказал Левандовский.

Далее специалист сосредоточился на новичках "бело-красных" из родного для себя защитного звена.

На кого еще можно обратить внимание? Войтушек – молодой хороший защитник из Ягеллонии. В то же время 22-летний Вуйчик сыграл первый сезон, который удивил многих в Польше. Он такой, жесткий качественный защитник,

– объяснил собеседник.

Отдельно Левандовский прокомментировал появление в главной команде страны 18-летнего центрбека Кацпера Потульского, который в сезоне 2025/26 сыграл более полутора тысяч минут за взрослую команду Майнца.

Вот о вызове этого футболиста надо дополнительно спрашивать тренера сборной. Дело в том, что он дебютировал в клубе и все увидели: "о, есть какой-то молодой поляк, который играет в Бундеслиге". Раньше его не знали. Поэтому это сюрприз для всех, что в столь молодом возрасте он играет в тяжелом чемпионате Германии и не видно, что ему всего 18 лет,

– отметил специалист.

Бывший футболист Шахтера и Севастополя объяснил, что подобная тенденция присуща футболу в современной Польше, а главный тренер сборной готов дать шанс всем, кто его заслуживает.

В последнее время в Польше немало таких игроков. В частности, левый вингер Оскер Петушевский, который зимой ушел в Порту. Он показывает хороший прогресс, другие тоже появляются. Это хорошо, что молодые футболисты не боятся.

Ян Урбан такой тренер, что когда он видит кого-то, кто не боится и заслуживает – на возраст не смотрит. Ему все равно – 40 лет футболисту, или 18,

– отметил бывший игрок.

Что значит для Польши матч против Украины?

Мариуш Левандовский также поделился мыслями относительно важности следующих товарищеских поединков.

Тренер строит команду уже под будущие отборочные матчи (к Евро-2028 – 24 Канал). Он не будет делать ротацию. Это не тот специалист, который будет полностью менять состав чтобы кого-то посмотреть. Он изменит одного-двух игроков. Да, есть пять новичков. Но это не значит, что они все получат шанс. Некоторые могут и не дебютировать, но их посмотрят в сборной,

– резюмировал бывший защитник Шахтера.

Также пятикратный чемпион Украины отметил, что когда команды едут на чемпионат мира – планируют товарищеские поединки под турнир. Когда же не попадают, как в случае наших сборных, то может быть совсем другой перечень доступных оппонентов.

Актуальный подбор партнеров по спаррингам для родной команды он считает оптимальным.

Думаю, что Украина – очень сильный соперник. Хорошо, что играем в Польше (во Вроцлаве, который часто принимает поединки "сине-желтых" – 24 Канал). Здесь живет много украинцев. Это шанс сыграть для болельщиков. Придет много людей и из Украины, и из Польши,

– сказал специалист.

В то же время после игры против коллектива Андреа Мальдеры сбор команды Яна Урбана не закончится. Поляки примут Нигерию на поле в Варшаве. Поединок состоится 3 июня и по словам Левандовского, тоже будет иметь свой смысл.

Нигерия это команда с которой мы редко играли. Эта сборная имеет совсем другую культуру игры, поэтому можно посмотреть как наша команда будет вести себя против такого соперника,

– рассказал Левандовский.

Напоследок Мариуш Левандовский сказал несколько слов о своем однофамильце, который покидает Барселону, но остается в сборной Польши.

Это лидер на поле и вне его. Роберт – настоящий капитан. У него не было сезона, где бы он забивал мало мячей. И в сборной, и в Барселоне. Посмотрим, куда он сейчас пойдет, но считаю, что он может еще минимум два года играть на своем уровне,

– подвел итог бывший польский футболист.

Мариуш Левандовский: что известно об украинской части карьеры?

Левандовский присоединился к Шахтеру в 2001 году, в возрасте 22 лет. За донецкий клуб он отыграл 275 матчей во всех официальных турнирах. К пяти чемпионствам в нашей стране добавил победы в трех национальных Кубках, одном Суперкубке, а также Кубке УЕФА 2009 года.

В 2010 сменил Шахтер на ПФК Севастополь, где играл до конца 2013 года. После украинского этапа карьеры завершил выступления на профессиональном уровне.

С 2017 по 2024 год занимался тренерской деятельностью в клубах Зглембе (Любин) Термалика (Нецеча), Радомяк (Радом).