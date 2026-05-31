Первая победа Мальдеры: Украина эффектно одолела Польшу с голами Яремчука и Ярмоленко

Польша и Украина провели товарищеский матч во Вроцлаве. Поединок стал первым на посту главного тренера для итальянца Андреа Мальдеры.

Национальная сборная Украины смогла порадовать болельщиков не только результатом и забитыми голами, но и неплохим рисунком игры. Впервые в своей истории сине-желтые провели матч под руководством иностранного наставника, передает 24 Канал.

Как разворачивался матч?

Украинцы вышли на матч в достаточно экспериментальном составе. Дебютировал в национальной команде 26-летний защитник Университете Крайовы из чемпионата Румынии Александр Романчук. Он вышел на правом фланге обороны.

Вместе с Николаем Матвиенко в центре обороны со старта сыграл Эдуард Сарапий. Можно отметить и обновленную центральную линию команды – там новый главный тренер отдал предпочтение полузащитникам Шахтера Олегу Очеретько и Егору Назарине.

Ожидаемо активнее матч начали поляки. Они больше контролировали мяч и пытались задействовать фланги. Много давления оказывалось на правый фланг украинской обороны. Первый по-настоящему голевой момент хозяева создали ближе к первому тайму – Петушевский выходил один на один с Трубиным, но не смог переиграть украинского вратаря.

Поляки постепенно упростили игру до ударов с дальней дистанции, но украинцы длительное время не отвечали и этим. Тем неожиданнее был гол Романа Яремчука из-за пределов штрафной площадки. Цыганков отобрал мяч у соперника и отдал на форварда Лиона – нападающий эффектно забил свой 18 мяч за сборную Украины.

Это взятие ворот придало уверенности украинцам. Подопечные Мальдеры начали больше контролировать мяч, играть более широко. И в конце первого тайма забили во второй раз. Атаку левым флангом разогнал Миколенко, отдал на Цыганкова, а Виктор оформил свой второй ассист в этой игре на Ярмоленко. Для капитана сборной Украины это 47 гол за национальную команду. До рекорда Андрея Шевченко остался один мяч.

Польша – Украина: 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44.

Спокойный второй тайм

После перерыва игра успокоилась. Тренеры обеих команд провели ряд замен. Вместо авторов забитых голов на поле вышли Пономаренко и Шапаренко.

Позже состоялся еще один дебют. Впервые в составе сборной Украины на поле вышел 19-летний форвард канадского Монреаля Геннадий Синчук.

У поляков не клеилась комбинационная игра, зато украинцы отвечали контратаками.

В конце матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-желтых. Первая победа на посту главного тренера для Андреа Мальдеры. 7 июня сборная Украины проведет еще один товарищеский матч – против команды Дании.