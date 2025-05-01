Польша – Украина 1:4

Шайбы: 1:0 – 25:28 Лущарчик (большинство), 1:1 – 32:23 Захаров, 1:2 – 43:08 Захаров, 1:3 – 50:16 Садовиков, 1:4 – 55:00 Трахт.

Перед отчетным матчем Украина и Польша имели одинаковое количество очков. Победа над прямым конкурентом позволяла подопечным Дмитрия Христича закрепиться на второй строчке, пишет 24 Канал.

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Волевая победа украинцев

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Оба соперника не форсировали событий.

На старте второй 20-минутки поляки реализовали большинство благодаря точному броску Лущарчика. Украинцы не стушевались и еще до завершения периода восстановили паритет. За "сине-желтых" отличился Виктор Захаров.

В заключительном периоде подопечных Христича было не остановить. Украинцы забросили полякам три шайбы. Результативные броски на счету Захарова, Садовникова и Трахта.

Финальная сирена зафиксировала убедительную победу украинцев со счетом 4:1.

Благодаря этому результату "сине-желтые" догнали по набранным очкам лидера Дивизиона 1А Великобританию. У обеих команд по девять очков. В элиту выходят две топ-команды.

Турнирная таблица Дивизиона 1А / скриншот с сайта flashscore

В последнем матче сборная Украины сыграет против Японии, которая занимает предпоследнее пятое место в турнирной таблице. Поединок состоится в субботу, 3 мая. Победа будет гарантировать "сине-желтым" выход в элитный дивизион.