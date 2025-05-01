Польща – Україна 1:4

Шайби: 1:0 – 25:28 Лущарчик (більшість), 1:1 – 32:23 Захаров, 1:2 – 43:08 Захаров, 1:3 – 50:16 Садовиков, 1:4 – 55:00 Трахт.

Перед звітним матчем Україна та Польща мали однакову кількість очок. Перемога над прямим конкурентом дозволяла підопічним Дмитра Христича закріпитися на другій сходинці, пише 24 Канал.

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Вольова перемога українців

У першому періоді глядачі не побачили закинутих шайб. Обидва суперники не форсували подій.

На старті другої 20-хвилинки поляки реалізували більшість завдяки влучному кидку Лущарчика. Українці не знітилися та ще до завершення періоду відновили паритет. За "синьо-жовтих" відзначився Віктор Захаров.

У завершальному періоді підопічних Христича було не зупинити. Українці закинули полякам три шайби. Результативні кидки на рахунку Захарова, Садовникова та Трахта.

Фінальна сирена зафіксувала переконливу перемогу українців з рахунком 4:1.

Завдяки цьому результату "синьо-жовті" наздогнали за набраними очками лідера Дивізіону 1А Велику Британію. В обох команд по дев'ять очок. До еліти виходять дві топ-команди.

Турнірна таблиця Дивізіону 1А / скриншот із сайту flashscore

В останньому матчі збірна України зіграє проти Японії, яка посідає передостаннє п'яте місце в турнірній таблиці. Поєдинок відбудеться у суботу, 3 травня. Перемога гарантуватиме "синьо-жовтим" вихід до елітного дивізіону.