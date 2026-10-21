В Польше задержали 15 спортсменов из России и Беларуси: они приехали на чемпионат мира по каратэ

Пограничная служба Польши задержала 15 граждан России и Беларуси, которые намеревались незаконно принять участие в чемпионате мира по каратэ. Их визы не соответствовали заявленной цели визита.

Об этом сообщили польские пограничники. Позже эту информацию подтвердил президент польского союза каратэ Павел Полторжецкий в интервью для Bielsko Biala.

Что известно об инциденте в Польше

Группа российских и белорусских спортсменов въехала на территорию Польши по туристическим визам. Они планировали принять участие в чемпионате мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи. И это несмотря на то, что Всемирная федерация каратэ и Министерство спорта Польши запретили им участие в турнире.

Организаторы чемпионата мира заранее начали получать информацию о том, что россияне и белорусы будут пытаться попасть на соревнования. Еще до начала турнира один из россиян появился на курсах для судей. Тогда федерация и обратилась к пограничникам с просьбой проверить спортсменов.

По результатам проверки пограничники обнаружили 11 белорусов и 4 россиян, у которых не было надлежащих оснований для пребывания в стране. Поэтому их вынудили покинуть Польшу.

По мнению Полторжецкого, они, вероятно, надеялись попасть в зал и убедить судей внести их в списки участников. У них были туристические визы, что не соответствовало заявленной цели их пребывания в Польше.

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