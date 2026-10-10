Об этом сообщают в самой Федерации гимнастики России. Они жалуются, что Нидерланды ставят под угрозу участие российских спортсменов в соревнованиях.

Что случилось с российскими гимнастами

Российская сборная по спортивной гимнастике может не попасть на чемпионат мира в Роттердаме. Спортсмены прошли отбор на соревнования, были включены в заявки международной федерации, но за несколько дней до начала турнира не получили визы от Нидерландов.

По состоянию на 9 октября сроки выдачи виз для россиян так и не были объявлены. Сам чемпионат мира начнется 17 октября, а старт официальных тренировок запланирован на 13 октября. Вылет сборной России был запланирован на 12 октября, но без виз спортсмены не смогут сесть на борт самолета.

На чемпионате мира будут распределены первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Это один из ключевых турниров олимпийского отбора. Россияне жалуются, что власти Нидерландов не позволяют им соревноваться в честной спортивной борьбе.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира россиянам запрещено выступать под своим флагом. Они будут выступать как нейтральные спортсмены.

Одна из так называемых нейтральных гимнасток София Ильтерякова во время награждения на одном из предыдущих турниров не вернулась к флагу Украины. Международная федерация гимнастики вынесла ей предупреждение, а в случае повторения ситуации ее могут лишить нейтрального статуса.