Про це повідомляють в самій федерації гімнастики Росії. Вони скаржаться, що Нідерланди ставлять під загрозу участь російських спортсменів у змаганнях.

Що сталось із російськими гімнастами

Російська збірна зі спортивної гімнастики може не потрапити на чемпіонат світу в Роттердамі. Атлети пройшли відбір на змагання, були включені до заявок міжнародної федерації, але за кілька днів до початку турніру не отримали візи від Нідерландів.

Станом на 9 жовтня терміни видачі віз для росіян так і не повідомлялись. Сам чемпіонат світу розпочнеться 17 жовтня, а старт офіційних тренувань запланований на 13 жовтня. Виліт збірної Росії був запланований на 12 жовтня, але без віз посадку на борт спортсмени здійснити не можуть.

На чемпіонаті світу розподілять перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Це один із ключових турнірів олімпійського відбору. Росіяни скаржаться, що влада Нідерландів не дозволяє їм змагатись у чесній спортивній боротьбі.

Раніше стало відомо, що на чемпіонаті світу росіянам заборонено виступати під своїм прапором. Вони змагатимуться як нейтральні спортсмени.

Одна з так званих нейтральних гімнасток Софія Ільтерякова під час нагородження на одному з попередніх турнірів не повернулась до прапору України. Міжнародна федерація гімнастики винесла їй попередження, а в разі повторення ситуації, її можуть позбавити нейтрального статусу.