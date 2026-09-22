Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться у Роттердамі з 17 до 25 жовтня. Росіяни все ж візьмуть участь у змаганнях, однак без приналежності до своєї країни, повідомляє Sport24.

Росіян позбавили національної символіки

Про умови участі російських спортсменів повідомила заслужена тренерка СРСР та Росії Валентина Родіоненко. За її словами, організатори чемпіонату світу вирішили допустити представників Росії лише у нейтральному статусі.

Таким чином, російські гімнасти не зможуть використовувати на турнірі державний прапор, виконувати гімн або демонструвати інші національні позначення. Родіоненко заявила, що рішення вже неможливо оскаржити.

За її словами, Нідерланди заздалегідь повідомили World Gymnastics про своє рішення. При цьому організатори послалися на позицію уряду країни та безпосередньо сторони, яка проводить чемпіонат.

Буде нейтральний статус. Ніяких прапорів, гімнів та опізнавальних знаків не буде,

– сказала Родіоненко.

Росіяни все одно поїдуть на чемпіонат світу

Попри відсутність національної символіки, російська сторона планує відправити спортсменів до Нідерландів. Родіоненко пояснила це важливістю чемпіонату світу для олімпійської кваліфікації.

Ми все одно поїдемо. Ми ж повинні потрапити на Олімпійські ігри,

– заявила вона.

За словами тренерки, на чемпіонаті світу в Роттердамі визначатимуться три найсильніші команди, які матимуть значення для відбору на наступні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, раніше ФІФА дозволила збірній Росії з футболу U-15 зіграти на чемпіонаті світу в Азербайджані з національною символікою.