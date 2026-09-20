Юнацька команда країни-агресорки отримала можливість взяти участь у першому чемпіонаті світу та фестивалі ФІФА серед футболістів до 15 років. Турнір пройде з 22 до 31 жовтня, а росіяни вже дізналися суперників на попередньому етапі, передає 24 Канал.

Росія отримала прапор і гімн на турнірі ФІФА

ФІФА на своєму сайті оприлюднила склад груп майбутніх змагань, у яких загалом візьме участь 191 національна команда. Російська збірна U-15 потрапила до групи AE, де її суперниками стануть Афганістан, Джибуті, Сьєрра-Леоне, Судан і Туреччина.

Особливістю участі Росії стане використання державної символіки. Команда виступить під російським прапором, а перед матчами звучатиме державний гімн.

Це перший офіційний турнір під егідою ФІФА з 2022 року, на якому російська збірна матиме таке представлення. Допуск став можливим після рішення ФІФА відкрити нову юнацьку дисципліну для всіх асоціацій-членів організації.

Майже 1000 матчів і дивний формат

На першому етапі учасників розподілили на 32 групи. Після завершення групового раунду команди розділять на шість рівнів – від A до F – відповідно до їхніх результатів. Після цього кожна збірна проведе ще чотири або п'ять матчів, тож виліт після невдалого старту не передбачений.

Поєдинки проходитимуть у форматі 8х8 та складатимуться з двох таймів по 20 хвилин. Основною ареною стане спеціально побудований для змагань комплекс Hovsan у Баку.

Загалом організатори планують провести майже 1000 матчів за участю понад 3000 футболістів, тренерів та інших представників команд.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІФА усунула російські команди від міжнародних змагань. У 2023 році організація оголосила про повернення російських збірних U-17, але фактично вони не змогли виступати у турнірах ФІФА та УЄФА через позицію низки країн.

Нещодавно з'явилася інформація, що основний склад національної збірної Нігерії погодився приїхати до Росії на товариський матч проти головної команди країни.