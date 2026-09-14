Нігерійці не планують обмежуватися молодіжним складом, як припускали раніше. Головний тренер команди хоче використати поєдинок для перевірки як досвідчених футболістів, так і молоді, пише Sport24.

Нігерія виставить основну збірну

Виконувач обов'язків заступника генерального секретаря Федерації футболу Нігерії Адемола Оладжире заявив, що домовленість із російською стороною стосується саме матчу національних збірних. Тому чутки про можливу участь команди U-23 він відкинув.

Ми домовилися з російською стороною про матч основних збірних. Тому виключаю те, що в Росію поїде команда до 23 років. Збірна Нігерії U-23 буде грати з іншими командами. З Росією зіграє головна збірна Нігерії,

– сказав Оладжире.

Функціонер додав, що до складу мають увійти й основні футболісти. Водночас тренерський штаб планує надати шанс молодим гравцям, адже товариська зустріч дозволяє проводити ротацію та експериментувати зі складом.

Матч Росія – Нігерія відбудеться 6 жовтня у Нижньому Новгороді.

У складі Нігерії вистачає зірок

Нігерія є однією з найвідоміших футбольних збірних Африки. У рейтингу ФІФА команда посідає 26-е місце, а сумарна трансферна вартість її футболістів перевищує 170 мільйонів євро.

Серед головних зірок – форвард Віктор Осімхен, а також Алекс Івобі та Семюел Чуквуезе. Щоправда, попри потужний склад, нігерійці не змогли кваліфікуватися на минулий чемпіонат світу.

Варто нагадати, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишається відстороненою від міжнародних офіційних турнірів. Водночас російський футбольний союз продовжує організовувати товариські матчі.

Раніше виник скандал і навколо співпраці РФС із Федерацією футболу Камеруну. Легенду камерунського футболу Самюеля Ето'о звинувачували у привласненні понад пів мільйона євро, які російська сторона перерахувала камерунській федерації. Футболісти цих коштів, за повідомленнями ЗМІ, не отримали.