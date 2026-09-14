Нигерийцы не планируют ограничиваться молодежным составом, как предполагалось ранее. Главный тренер команды хочет использовать этот матч для проверки как опытных футболистов, так и молодых игроков, пишет Sport24.

Нигерия выставит основную сборную

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Оладжире заявил, что договоренность с российской стороной касается именно матча национальных сборных. Поэтому слухи о возможном участии команды U-23 он отверг.

Мы договорились с российской стороной о матче основных сборных. Поэтому исключаю, что в Россию поедет команда до 23 лет. Сборная Нигерии U-23 будет играть с другими командами. С Россией сыграет основная сборная Нигерии,

– сказал Оладжире.

Функционер добавил, что в состав должны войти и основные футболисты. В то же время тренерский штаб планирует дать шанс молодым игрокам, ведь товарищеская встреча позволяет проводить ротацию и экспериментировать с составом.

Матч Россия – Нигерия состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.

В составе Нигерии достаточно звезд

Нигерия – одна из самых известных футбольных сборных Африки. В рейтинге ФИФА команда занимает 26-е место, а совокупная трансферная стоимость ее футболистов превышает 170 миллионов евро.

Среди главных звезд – нападающий Виктор Осимхен, а также Алекс Ивоби и Сэмюэл Чуквуэзе. Правда, несмотря на мощный состав, нигерийцы не смогли пройти отбор на прошлый чемпионат мира.

Стоит напомнить, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину по-прежнему отстранена от международных официальных турниров. В то же время Российский футбольный союз продолжает организовывать товарищеские матчи.

Ранее разразился скандал вокруг сотрудничества РФС с Федерацией футбола Камеруна. Легенду камерунского футбола Самюэля Это'о обвиняли в присвоении более полумиллиона евро, которые российская сторона перечислила камерунской федерации. Футболисты эти средства, по сообщениям СМИ, не получили.