Нигерийцы не планируют ограничиваться молодежным составом, как предполагалось ранее. Главный тренер команды хочет использовать этот матч для проверки как опытных футболистов, так и молодых игроков, пишет Sport24.
Нигерия выставит основную сборную
Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Оладжире заявил, что договоренность с российской стороной касается именно матча национальных сборных. Поэтому слухи о возможном участии команды U-23 он отверг.
Мы договорились с российской стороной о матче основных сборных. Поэтому исключаю, что в Россию поедет команда до 23 лет. Сборная Нигерии U-23 будет играть с другими командами. С Россией сыграет основная сборная Нигерии,
– сказал Оладжире.
Функционер добавил, что в состав должны войти и основные футболисты. В то же время тренерский штаб планирует дать шанс молодым игрокам, ведь товарищеская встреча позволяет проводить ротацию и экспериментировать с составом.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Матч Россия – Нигерия состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.
В составе Нигерии достаточно звезд
Нигерия – одна из самых известных футбольных сборных Африки. В рейтинге ФИФА команда занимает 26-е место, а совокупная трансферная стоимость ее футболистов превышает 170 миллионов евро.
Среди главных звезд – нападающий Виктор Осимхен, а также Алекс Ивоби и Сэмюэл Чуквуэзе. Правда, несмотря на мощный состав, нигерийцы не смогли пройти отбор на прошлый чемпионат мира.
Стоит напомнить, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину по-прежнему отстранена от международных официальных турниров. В то же время Российский футбольный союз продолжает организовывать товарищеские матчи.
Ранее разразился скандал вокруг сотрудничества РФС с Федерацией футбола Камеруна. Легенду камерунского футбола Самюэля Это'о обвиняли в присвоении более полумиллиона евро, которые российская сторона перечислила камерунской федерации. Футболисты эти средства, по сообщениям СМИ, не получили.