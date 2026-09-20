Юношеская сборная страны-агрессора получила возможность принять участие в первом чемпионате мира и фестивале ФИФА среди футболистов до 15 лет. Турнир пройдет с 22 по 31 октября, а россияне уже узнали своих соперников на предварительном этапе, сообщает 24 Канал.

Россия получила флаг и гимн на турнире ФИФА

ФИФА на своем сайте обнародовала состав групп предстоящих соревнований, в которых в общей сложности примет участие 191 национальная команда. Российская сборная U-15 попала в группу AE, где ее соперниками станут Афганистан, Джибути, Сьерра-Леоне, Судан и Турция.

Особенностью участия России станет использование государственной символики. Команда выступит под российским флагом, а перед матчами будет звучать государственный гимн.

Это первый официальный турнир под эгидой ФИФА с 2022 года, на котором российская сборная будет представлена в таком формате. Допуск стал возможен после решения ФИФА открыть новую юношескую дисциплину для всех ассоциаций-членов организации.

Почти 1000 матчей и необычный формат

На первом этапе участников разделили на 32 группы. По завершении группового раунда команды разделят на шесть уровней – от A до F – в соответствии с их результатами. После этого каждая сборная проведет еще четыре или пять матчей, поэтому вылет после неудачного старта не предусмотрен.

Матчи будут проходить в формате 8х8 и состоять из двух таймов по 20 минут. Основной ареной станет специально построенный для соревнований комплекс "Ховсан" в Баку.

Всего организаторы планируют провести почти 1000 матчей с участием более 3000 футболистов, тренеров и других представителей команд.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ФИФА отстранила российские команды от международных соревнований. В 2023 году организация объявила о возвращении российских сборных U-17, но фактически они не смогли выступать в турнирах ФИФА и УЕФА из-за позиции ряда стран.

Недавно появилась информация, что основной состав национальной сборной Нигерии согласился приехать в Россию на товарищеский матч против главной команды страны.