Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Россияне все же примут участие в соревнованиях, однако без принадлежности к своей стране, сообщает Sport24.

Россиян лишили национальной символики

Об условиях участия российских спортсменов сообщила заслуженный тренер СССР и России Валентина Родионенко. По ее словам, организаторы чемпионата мира решили допустить представителей России только в нейтральном статусе.

Таким образом, российские гимнасты не смогут использовать на турнире государственный флаг, исполнять гимн или демонстрировать другие национальные символы. Родионенко заявила, что решение уже невозможно обжаловать.

По ее словам, Нидерланды заранее сообщили World Gymnastics о своем решении. При этом организаторы сослались на позицию правительства страны и непосредственно стороны, проводящей чемпионат.

Будет нейтральный статус. Никаких флагов, гимнов и опознавательных знаков не будет,

– сказала Родионенко.

Россияне все равно поедут на чемпионат мира

Несмотря на отсутствие национальной символики, российская сторона планирует отправить спортсменов в Нидерланды. Родионенко объяснила это важностью чемпионата мира для олимпийской квалификации.

Мы все равно поедем. Мы же должны попасть на Олимпийские игры,

– заявила она.

По словам тренерши, на чемпионате мира в Роттердаме будут определены три сильнейшие команды, которые будут иметь значение для отбора на следующие Олимпийские игры.

Напомним, ранее ФИФА разрешила сборной России по футболу U-15 сыграть на чемпионате мира в Азербайджане с национальной символикой.