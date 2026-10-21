Інформацію про це повідомили польські прикордонники. Згодом її підтвердив президент польського союзу карате Павел Полторжецький в інтерв'ю для Bielsko Biala.

Що відомо про інцидент у Польщі

Група російських і білоруських спортсменів в'їхала на територію Польщі за туристичними візами. Вони планували взяти участь у чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів і молоді. І це попри те, що Всесвітня федерація карате та Міністерство спорту Польщі заборонили їм участь у турнірі.

Організатори чемпіонату світу заздалегідь почали отримувати інформацію про те, що росіяни та білоруси будуть намагатись потрапити на змагання. Ще до початку турнір один із росіян з'явився на курсах для суддів. Тоді федерація й звернулась до прикордонників із проханням перевірити спортсменів.

За результатами перевірки прикордонники й знайшли 11 білорусів і 4 росіян, які не мали належних підстав перебувати в країні. Тому їх змусили залишити Польщу.

На думку Полторжецького, вони ймовірно сподівались потрапити до зали та переконати суддів внести їх до списків учасників. У них були туристичні візи, що не відповідало заявленій меті їхнього перебування в Польщі.

Нещодавно футболісти збірної Росії побились на полі з футболістами збірної Сербії. Представники цих 2 країн зберігають дружні відносини між собою, тому, й проводять, зокрема, товариські матчі.

А Нідерланди не пустили росіян на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. На це навіть скаржились у Кремлі.