Польский боксер Анджей Вавжик находится под стражей после событий, которые произошли в конце декабря 2025 года. По данным BoxingZone.org, спортсмена подозревают в совершении ряда преступлений – открыто уголовное дело.

Что известно об аресте?

Боксеру предъявили несколько серьезных обвинений. Вавжика уже доставили на подготовительное судебное заседание, где ему официально объявили все три обвинения.

Подсудимый не имел при себе адвоката и не давал формальных показаний, а кроме уголовных претензий, к делу присоединились органы иммиграции. Это означает, что даже в случае внесения залога Вавжик не сможет покинуть тюрьму из-за специальной иммиграционной задержки.

Из-за повторных правонарушений и наличия иммиграционных претензий американские органы могут инициировать депортацию Вавжика из США, что по сути почти делает невозможным его дальнейшее пребывание и потенциальную дальнейшую карьеру в этой стране.

Проблемы с законом не впервые

Это уже второй подобный инцидент с участием Вавжика на территории США: в августе 2023 года он также был задержан в Чикаго по подозрению в краже товара на сумму более 300 долларов.

Карьера на паузе?