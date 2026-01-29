Польський боксер Анджей Вавжик перебуває під вартою після подій, які відбулися наприкінці грудня 2025 року. За даними BoxingZone.org, спортсмена підозрюють у вчиненні низки злочинів – відкрито кримінальну справу.

Що відомо про арешт?

Боксеру висунули кілька серйозних обвинувачень. Вавжика вже доправили на підготовче судове засідання, де йому офіційно оголосили всі три звинувачення.

Підсудний не мав при собі адвоката та не давав формальних свідчень, а окрім кримінальних претензій, до справи приєдналися органи імміграції. Це означає, що навіть у разі внесення застави Вавжик не зможе залишити в'язницю через спеціальну імміграційну затримку.

Через повторні правопорушення та наявність імміграційних претензій американські органи можуть ініціювати депортацію Вавжика з США, що по суті майже унеможливлює його подальше перебування та потенційну подальшу кар'єру у цій країні.

Проблеми із законом не вперше

Це вже другий подібний інцидент за участю Вавжика на території США: у серпні 2023 року він також був затриманий у Чикаго за підозрою у крадіжці товару на суму понад 300 доларів.

Кар'єра на паузі?