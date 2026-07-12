Претендентами на Кубок мира остались Франция, Испания, Англия и Аргентина. Если взглянуть на рейтинг ФИФА, становится ясно, что больших сенсаций не произошло, пишет 24 Канал.

Что впервые произошло в полуфиналах чемпионата мира?

Начиная с 1992 года, когда появилось понятие рейтинга сборных, в полуфиналах чемпионата мира обязательно была хотя бы одна команда, не входившая в топ-4.

Но "Мундиаль-2026" оказался в этом плане идеальным с точки зрения ФИФА: в решающие матчи впервые пробились только те команды, которые возглавляют рейтинг: Франция – первая, Аргентина – вторая, далее Испания и Англия.

Как ФИФА изменила правила, чтобы в финал вышли лидеры рейтинга?

До Чемпионата мира-2026 команды из топ-4 рейтинга могли сыграть между собой на одной из ранних стадий плей-офф. Однако ФИФА решила изменить формирование сетки таким образом, чтобы обеспечить встречу сильнейших на бумаге команд как можно позже – так, как это обычно происходит в теннисе с самыми высокими номерами посева.

На момент жеребьевки лидером рейтинга была Испания – и ее распределили в другую половину сетки по сравнению со второй Аргентиной. Франция и Англия на тот момент занимали 3-е и 4-е места – и их тоже распределили так, чтобы их пути не могли пересечься до финала.

Схема ФИФА сработала идеально: хотя позиции этих четырех сборных в рейтинге немного изменились, именно они до сих пор остаются топ-четверкой – и теперь разыграют между собой титул чемпиона мира.