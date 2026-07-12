Претендентами на Кубок світу залишилися Франція, Іспанія, Англія і Аргентина. Якщо поглянути на рейтинг ФІФА, стає зрозуміло, що великих сенсацій не сталося, пише 24 Канал.

Що вперше сталося у півфіналах чемпіонату світу?

Починаючи з 1992 року, коли з'явилося поняття рейтингу збірних, у півфіналах чемпіонату світу обов'язково була хоча б одна команда, яка не входила до топ-4.

Але Мундіаль-2026 виявився у цьому плані ідеальним з точки зору ФІФА. До вирішальних матчів вперше дісталися тільки ті команди, які очолюють рейтинг: Франція перша, Аргентина 2-га, далі Іспанія та Англія.

Як ФІФА змінила правила, щоб у фінал вийшли лідери рейтингу?

До Мундіалю-2026 команди із топ-4 рейтингу могли зіграти між собою на одній із ранніх стадій плей-оф. Проте ФІФА вирішила змінити формування сітки таким чином, щоб забезпечити зустріч сильніших на папері команд якомога пізніше – так, як це зазвичай відбувається у тенісі з найвищими номерами посіву.

На момент жеребкування лідером рейтингу була Іспанія – і її розвели в різні половини сітки із другою Аргентиною. Франція і Англія на ту мить посідали 3-тю і 4-ту сходинку – і їх теж розподілили так, щоб шлях не міг перетнутися до фіналу.

Схема ФІФА спрацювала ідеально: хоча позиції цих чотирьох збірних у рейтингу трохи змінилися, саме вони досі є топ-четвіркою – і тепер розіграють між собою титул чемпіона світу.