Все идет по плану ФИФА: в полуфиналы ЧМ впервые вышли четыре лидера рейтинга

Перед жеребьевкой группового этапа ЧМ-2026 ФИФА изменила правила формирования турнирной сетки, чтобы лучшие сборные мирового рейтинга не могли встретиться до финала. Чиновники могут быть довольны составом участников полуфинальной стадии.

Претендентами на Кубок мира остались Франция, Испания, Англия и Аргентина. Если взглянуть на рейтинг ФИФА, становится ясно, что больших сенсаций не произошло, пишет 24 Канал.

Что впервые произошло в полуфиналах чемпионата мира?

Начиная с 1992 года, когда появилось понятие рейтинга сборных, в полуфиналах чемпионата мира обязательно была хотя бы одна команда, не входившая в топ-4.

Но "Мундиаль-2026" оказался в этом плане идеальным с точки зрения ФИФА: в решающие матчи впервые пробились только те команды, которые возглавляют рейтинг: Франция – первая, Аргентина – вторая, далее Испания и Англия.

Как ФИФА изменила правила, чтобы в финал вышли лидеры рейтинга?

До Чемпионата мира-2026 команды из топ-4 рейтинга могли сыграть между собой на одной из ранних стадий плей-офф. Однако ФИФА решила изменить формирование сетки таким образом, чтобы обеспечить встречу сильнейших на бумаге команд как можно позже – так, как это обычно происходит в теннисе с самыми высокими номерами посева.

На момент жеребьевки лидером рейтинга была Испания – и ее распределили в другую половину сетки по сравнению со второй Аргентиной. Франция и Англия на тот момент занимали 3-е и 4-е места – и их тоже распределили так, чтобы их пути не могли пересечься до финала.

Схема ФИФА сработала идеально: хотя позиции этих четырех сборных в рейтинге немного изменились, именно они до сих пор остаются топ-четверкой – и теперь разыграют между собой титул чемпиона мира.