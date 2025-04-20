Помощник Флика на радостях от победы разбил айпад: забавное видео
- Помощник Ганси Флика разбил айпад во время празднования победы Барселоны над Сельтой со счетом 4:3.
- Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 7 очков.
В недавнем матче Барселоны против Сельты помощник Ганси Флика отличился бурными эмоциями. На радостях он разбил рабочий планшет.
В субботу, 19 апреля, Барселона встретилась с Сельтой в рамках 32-го тура Ла Лиги. "Каталонцы" совершили безумный камбэк и победили со счетом 4:3.
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Бурные эмоции взяли верх
Помощник Ганси Флика стал звездой соцсетей из-за своей эмоциональной реакции на победный гол Рафиньи в матче против Сельты, пишет 24 канал.
Вся команда бурно начала праздновать победы. На радостях помощник Флика разбил айпад, швырнув его на газон.
Помощник тренера разбил айпад: смотрите видео
Отметим, что Барселона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 7 очков.