Порту – Рома 1:1

Голы: Моура, 67, – Зеки Челик, 45+5

Удаление: Кристанте, 72

Сегодня, 13 февраля, состоялись первые стыковые матчи реформированной Лиги Европы-2024/2025. В одном из поединков Рома на выезде встречалась с неуступчивым Порту, сообщает 24 канал.

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Гол в компенсированное время

Рома никогда раньше не проходила Порту в еврокубках. Для римлян матч против "драконов" стал возможностью обеспечить хороший результат перед второй игрой дома.

Команды в первом тайме много атаковали, но дело не доходило до забитых голов. Многие удары приходились выше или далеко в сторону ворот. Статистика говорит сама за себя – Порту нанесло один удар в створ ворот, у Ромы – два.

Именно вторым выстрелом римляне открыли счет. В конце первой половины игры счет голам в еврокубковом поединке открыл турецкий правый защитник "волков" Зеки Челик.

Гол Челика в ворота Порту: смотрите видео

Порту вырвало ничью

Второй тайм команды начали активно. Игроки контролировали мяч и грызлись за каждый сантиметр поля. Однако фортуна повернулась лицом к Порту, которые сумели сравнять счет.

В середине второй половины игры Франсишку Моура установил паритет в поединке Португальский защитник мощным ударом пробил по воротам римлян. Голкипер был бессилен.

Гол Моуры в ворота Ромы: смотрите видео

В последней трети матча Рома осталась в меньшинстве. Брайан Кристанте во время опасной атаки Порту завалил на газон игрока "драконов" и получил красную карточку.

Больше голов в матче команды не смогли забить. Первая игра 1/16 финала между Порту и Ромой завершилась вничью со счетом – 1:1.