Порту – Рома 1:1
Голи: Моура, 67, – Зекі Челік, 45+5
Вилучення: Крістанте, 72
Сьогодні, 13 лютого, відбулись перші стикові матчі реформованої Ліги Європи-2024/2025. У одному з поєдинків Рома на виїзді зустрічалась з непоступливим Порту, повідомляє 24 канал.
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Гол у компенсований час
Рома ніколи раніше не проходила Порту в єврокубках. Для римлян матч проти "драконів" став нагодою забезпечити хороший результат перед другою грою вдома.
Команди у першому таймі багато атакували, але справа не доходила до забитих голів. Чимало ударів приходились вище або далеко в бік воріт. Статистика говорить сама за себе – Порту завдало один удар у площину воріт, у Роми – два.
Саме другим пострілом римляни відкрили рахунок. Наприкінці першої половини гри лік голам у єврокубковому поєдинку відкрив турецький правий захисник "вовків" Зекі Челік.
Гол Челіка у ворота Порту: дивіться відео
Порту вирвало нічию
Другий тайм команди розпочали активно. Гравці контролювали м'яч та гризлись за кожен сантиметр поля. Проте фортуна повернулась обличчям до Порту, які зуміли зрівняти рахунок.
У середині другої половини гри Франсішку Моура встановив паритет у поєдинку Португальський захисник потужним ударом пробив по воротах римлян. Голкіпер був безсилим.
Гол Моури у ворота Роми: дивіться відео
В останній третині матчу Рома залишилась у меншості. Браян Крістанте під час небезпечної атаки Порту завалив на газон гравця "драконів" та отримав червону картку.
Більше голів у матчі команди не змогли забити. Перша гра 1/16 фіналу між Порту та Ромою завершилась внічию з рахунком – 1:1.