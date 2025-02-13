"Волки" остановили "драконов": Рома сыграла вничью с Порту в Лиге Европы в Лиге Европы
Еврокубковый сезон для Ромы сложился крайне сложно. "Волки" лишь в последний момент смогли спастись от вылета и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы-2024/2025.
Порту – Рома 1:1
Голы: Моура, 67, – Зеки Челик, 45+5
Удаление: Кристанте, 72
Сегодня, 13 февраля, состоялись первые стыковые матчи реформированной Лиги Европы-2024/2025. В одном из поединков Рома на выезде встречалась с неуступчивым Порту, сообщает 24 канал.
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Гол в компенсированное время
Рома никогда раньше не проходила Порту в еврокубках. Для римлян матч против "драконов" стал возможностью обеспечить хороший результат перед второй игрой дома.
Команды в первом тайме много атаковали, но дело не доходило до забитых голов. Многие удары приходились выше или далеко в сторону ворот. Статистика говорит сама за себя – Порту нанесло один удар в створ ворот, у Ромы – два.
Именно вторым выстрелом римляне открыли счет. В конце первой половины игры счет голам в еврокубковом поединке открыл турецкий правый защитник "волков" Зеки Челик.
Гол Челика в ворота Порту: смотрите видео
Порту вырвало ничью
Второй тайм команды начали активно. Игроки контролировали мяч и грызлись за каждый сантиметр поля. Однако фортуна повернулась лицом к Порту, которые сумели сравнять счет.
В середине второй половины игры Франсишку Моура установил паритет в поединке Португальский защитник мощным ударом пробил по воротам римлян. Голкипер был бессилен.
Гол Моуры в ворота Ромы: смотрите видео
В последней трети матча Рома осталась в меньшинстве. Брайан Кристанте во время опасной атаки Порту завалил на газон игрока "драконов" и получил красную карточку.
Больше голов в матче команды не смогли забить. Первая игра 1/16 финала между Порту и Ромой завершилась вничью со счетом – 1:1.