"Никто не сыграл хорошо": сестра Роналду прокомментировала матч Португалии против ДР Конго
Сборная Португалии провела свой первый матч на чемпионате мира 2026 года против ДР Конго. Несмотря на статус фаворита, португальцы не смогли одержать победу и завершили игру вничью 1:1.
Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировала на неудачное выступление национальной сборной. Она выразила своё недовольство в инстаграм-сторис, однако впоследствии удалила свой пост.
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Что написала Авейру об игре Португалии?
Авейру подвергла разгромной критике игру всей команды, отметив, что футболисты полностью провалили матч.
Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи и проводить контратаки. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош,
– написала сестра Роналду.
Инстаграм-сторис сестры Роналду / Фото: скриншот из Инстаграм
Почему матч Португалии с ДР Конго вызвал такую реакцию?
Сборная ДР Конго впервые с 1974 года (тогда страна ещё называлась Заир) пробилась на чемпионат мира. Гол Йоана Висси в конце первого тайма стал дебютным забитым мячом и принес первое в истории ДР Конго очко на чемпионатах мира.
Накануне матча главный соперник Роналду, Лионель Месси, отличился хет-триком за Аргентину, тогда как сам Роналду не сумел проявить себя в матче. 41-летний капитан португальцев провёл на поле все 90 минут.
Статистические порталы признали его худшим игроком матча: всего 25 касаний мяча (его личный антирекорд в полных матчах на ЧМ или ЕВРО) и нереализованные стопроцентные голевые моменты.