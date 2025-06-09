Как Роналду во второй раз выиграл Лигу наций: видеообзор матча Португалия – Испания

Португальская сборная смогла на равных противостоять чемпионам Европы в финале Лиги наций. В конце концов подопечные Мартинеса торжествовали благодаря удачной серии пенальти.

В Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоялся финал Лиги наций 2024-2025. В решающей битве за трофей сошлись сборные Португалии и Испании, сообщает 24 Канал.

По теме Второй трофей для Роналду: Португалия выиграла Лигу наций в напряженной серии пенальти

Обзор финала

Команды уже со старта начали забивать и радовать фанатов яркой игрой. В середине первого тайма защита Португалии непонятно друг с другом, в результате чего Субименди оказался один с мячом перед пустыми воротами.

Как Субименди открыл счет: смотрите видео

Но "сагреш" удалось быстро восстановить паритет. Защитники Испании дали Мендешу пройти в свою площадку и точно пробить в дальний угол. Команды готовы были уйти на перерыв при ничьей.

Точный удар от Нуну Мендеша: смотрите видео

Впрочем Оярсабалю удалось отличиться после хитрого паса от Педри. Во втором тайме Португалия начала давить и смогла достичь своего на 60-ой минуте.

Как Оярсабаль вывел Испанию вперед: смотрите видео

Заброс от Мендеша привел к тому, что мяч оказался у Роналду и тот в упор расстрелял Симона. В дальнейшем сборные начали играть более осторожно, благодаря чему игра дошла до серии пенальти.

Точный удар Роналду в финале Лиги наций: смотрите видео

Там игроки били почти безошибочно, но антигероем стал Мората. Удар Альваро смог парировать Кошта. Таким образом, Португалия во второй раз выиграла Лигу наций и получила третий титул в истории.

Обзор матча Португалия – Испания: смотрите видео